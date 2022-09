मेथी के बीज बालों को झड़ने से रोकने में हो सकते हैं कारगर, इन 5 तरीकों से करें इस्तेमाल

हाइलाइट्स बालों को मजबूत बनाने के लिए प्रयोग करें मेथी का बीज. मेथी डेंड्रफ और खुजली की समस्‍या को भी कर सकती है. मेथी बालों को झड़ने से रोकने में मदद कर सकती है.

Get Rid Of Hair Fall With Fenugreek Seeds – इन दिनों बालों का झड़ना, ड्राइनेस , समय से पहले सफेद होना या बेजान बालों की समस्‍या का सामना कई लोग कर रहे हैं. बालों की समस्‍या हार्ड वॉटर, प्रदूषण, केमिकल का अधि‍क प्रयोग और खाने में पोषक तत्‍वों की कमी के कारण उत्‍पन्‍न होती है. बाल काफी नाजुक होते हैं इसलिए उन्‍हें घरेलू नुस्‍खों से हेल्‍दी बनाया जा सकता है. बालों से जुड़ी किसी भी समस्‍या का आसान घरेलू इलाज है मेथी. जी हां, मेथी का बीज हर घर में खाने को पौष्टिक बनाने और पेट संबंधी समस्‍याओं से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है. हर जिंदगी डॉट कॉम के अनुसार मैथी का दाना बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. मेथी हेयर रिग्रोथ और स्‍कैल्‍प को क्‍लीन करने में मदद कर सकती है. चलिए जानते हैं बालों को झड़ने से रोकने के लिए मैथी का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है.

आंवला पाउडर और मेथी पेस्‍ट

बनाने के लिए चाहिए

– 2 चम्‍मच केस्‍टर ऑयल

– 3 चम्‍मच मैथी बीज का पेस्‍ट

– 1 चम्‍मच आंवला पाउडर

ऐसे बनाएं

– इन सभी सामग्री को मिक्‍स करके स्‍कैल्‍प पर लगाएं.

– इस पेस्‍ट को एक घंटे के लिए स्‍कैल्‍प पर लगा रहने दें.

– एक घंटे बाद बालों को ऑर्गेनिक शैंपू से धो लें.

– इस‍ प्रक्रिया को हफ्ते में दो बार करें.

मेथी और करी पत्‍ता

बनाने के लिए चाहिए

– 3 बड़े चम्‍मच मेथी दाना

– 25-30 करी पत्‍ता

– तीन चौथाई नारियल तेल

ऐसे बनाएं

– एक कड़ाही में धीमी आंच पर तेल गर्म करें और 2 मिनट बाद मेथी के बीज और करी पत्‍ता डाल दें.

– इसे 10 मिनट तक पकाएं और मिश्रण को ठंडा होने दें.

– तेल को छानकर कांच की बोतल में स्‍टोर करके रख लें.

– हफ्ते में दो बार इसे स्‍कैल्‍प और पूरे बालों पर लगाएं.

– बालों को तौलिए से 45 मिनट तक लपेट कर रखें.

– 45 मिनट बाद बालों को हर्बल शैंपू से धो लें.



केला और मेथी पैक

बनाने के लिए चाहिए

1 पका हुआ केला

3 बड़े चम्‍मच मेथी दाना

1 बड़ा चम्‍मच ऑर्गेनिक शहद

ऐसे बनाएं

– मैथी के दानों को थोड़े पानी में रातभर के लिए भिगो दें.

– सुबह केले और मैथी को एक साथ मिला दें.

– इसका पेस्‍ट तैयार कर लें और एक घंटे के लिए बालों पर लगा रहने दें.

– फिर माइल्‍ड शैंपू से धो लें.

मैथी और तिल के तेल का पैक

बनाने के लिए चाहिए

– थोड़े से कटे हुए पुदीने के पत्‍ते

– 5 बड़े चम्‍मच तिल का तेल

– 2 बड़े चम्‍मच मैथी के बीज

ऐसे बनाएं

– एक कटोरी में तेल गर्म करें और फिर उसमें पत्‍ते और बीज डालें.

– जब ये चटकने लगे तो इसे आंच से उतारकर ठंडा होने दें.

– तेल को छान कर बालों और स्‍कैल्‍प पर लगाएं.

– ये तेल इंफेक्‍शन और बैक्‍टीरिया से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है.

– इसे हफ्ते में एक बार बालों में लगाएं.

नींबू और मेथी पेस्‍ट

– 3 बड़े चम्‍मच मैथी दाना

– 4 बड़े चम्‍मच नींबू का रस

ऐसे बनाएं

– मेथी के बीज को रातभर ठंडे पानी में भिगो दें.

– सुबह बीज का पेस्‍ट तैयार करें और उसमें नींबू मिलाएं.

– इसे स्‍कैल्‍प पर लगाएं और 45 मिनट के लिए छोड़ दें.

– फिर ठंडे पानी से धो लें.

– इसे हफ्ते में एक बार करें.

