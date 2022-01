पुराने गम भुलाकर नए बंधन में बंधना चाहती हैं 55% तलाकशुदा महिलाएं- सर्वे

Divorced Women Want To Bond In New Relationship : शादी (Marriage) एक ऐसा रिश्ता है जो प्यार और विश्वास की डोर से बंधा होता है. दोनों में कोई भी एक पार्टनर जब इस डोर को तोड़ता है, तो ये रिश्ता भी टूटने की कगार पर पहुंच जाता है. इसके कई कारण हो सकते हैं. ऐसे में कई बार शादी का रिश्ता उस मुकाम पर भी पहुंच जाता है, जिसकी मंज़िल न चाहते हुए भी तलाक (Divorce) होती है. इसलिए कहा जाता है कि शादी का फैसला अचानक नहीं किया जाना चाहिए. क्योंकि एक सही फैसले से जीवन खुशियों से भर सकता है या फिर गलत फैसले से दुख में तब्दील हो सकता है. एक मशहूर लेखक ने लिखा है कि ‘जीवनसाथी चुनने में समझदारी दिखाई जाए, तो सभी सुख या दुख का 90% समाप्त हो जाएंगे. ‘ दैनिक भास्कर अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार, मनसा ग्लोबल फाउंडेशन (Mansa Global Foundation) की फाउंडर और साइकोलॉजिस्ट (Psychologist) डॉ श्वेता शर्मा (Dr Shweta Sharma) के अनुसार, शादी के लिए रूम पार्टनर नहीं, लाइफ पार्टनर तलाशना चाहिए. क्योंकि ये जिंदगी में खुशी या गम का कारण बन सकता है.

ऐसा देखने में आया है कि कई बार तलाक के बाद बहुत सी महिलाएं खुद को संभाल नहीं पाती हैं, उनके सामने आगे बढ़ने के रास्ते तो होते हैं, लेकिन भावनात्मक तौर पर वो इतनी ज्यादा टूट जाती हैं, कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को समझा नहीं पाती हैं और खुश रहना छोड़ देती हैं. लेकिन शायद अब वक्त बदल रहा है, डेटिंग ऐप (Dating App) क्वैक-क्वैक (Quack-Quack) के मुताबिक, इस साल ढेरों तलाकशुदा महिलाएं अपनी जिंदगी के अधूरेपन को दूर करना चाहती हैं.

तलाकशुदा महिलाएं अब आगे बढ़ना चाहती हैं

इस ऐप के सर्वे के अनुसार, तलाकशुदा 55% महिलाएं ऐसी सोच रखती हैं, वो पुराने गम भुलाकर नए बंधन में बंधना चाहती हैं. वहीं, ऐसी महिलाएं भी हैं जिनको एकाकीपन पसंद है. वे सिंगल ही रहना चाहती हैं. कपल एंड फैमिली साइकोलॉजी (Couple and Family Psychology) में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, तलाक के लिए जिम्मेदार कारणों में विवाहेत्तर संबंध, तालमेल की कमी, शराब या नशे की आदत, कम्यूनिकेशन गैप पाया गया है.

साइकोलॉजिस्ट श्वेता शर्मा का कहना है कि पुराने रिश्तों पर रोने के बजाय नई शुरुआत करना अच्छा है. ये तलाक के गम से मिले डिप्रेशन और स्ट्रेस से उबरने में मदद करता है. नई शादी जिंदगी में सकारात्मकता लाती है, जो जीने की राहों को आसान बनाती है. महिलाओं को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है.

