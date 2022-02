Travel In March: मार्च में इन 7 जगहों पर घूमें-फिरें और मौज करें, लिस्ट चेक कर बना लें प्लान

Places To Visit In March In India: कई लोगों को घूमने का बहुत शौक होता है. अकेले घूमना हो या दोस्तों के साथ, एक अच्छी चुनना बहुत मुश्किल भरा काम होता है. अगर आप भी मार्च के महीने में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको आज कुछ ऐसी जगहों के बारे में बता रहे हैं, जहां जा कर आप रिग्रेट नहीं करेंगे. सुकून और शांति की तलाश में लोग जगह-जगह जाते हैं लेकिन उन्हें वो एक ऐसा शहर, गांव, हिल स्टेशन या प्लेस नहीं मिल पाता जहां जाने के बाद उनका तनाव कम हो सके. आज हम आपको ऐसी ही जगहों के बारे में बताएंगे.

आइए, जानते हैं कि भारत में मार्च में आप कहां-कहां घूमने जा सकते हैं.

मार्च में इन 7 जगहों पर घूमें (7 Places to visit in March)

रत्नागिरी (Ratnagiri)

रत्नागिरी (Ratnagiri) में स्थित वेलास महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर बसा एक छोटा फिशिंग विलेज (Fishing Village) है. आपको बता दें कि मुंबई (Mumbai) से लगभग 220 किलोमीटर दूरी पर, वेलस के पास अरब सागर के शांत तट पर लगभग सैकड़ों ट्रेडिशनल घर हैं. इस गांव और इसके पास स्थित समुद्र तट को किसी भी समय देखा जा सकता है, लेकिन मार्च के समय यहां कि सुंदरता अपने चरम पर होती है. वेलस टर्टल फेस्टिवल यहां की खासियत है, जो कि मार्च में ही आयोजित किया जाता है. हरिहरेश्वर बीच, केल्शी बीच, विक्टोरिया किला, दिवेगर बीच और मुरुद भी आप जा सकते हैं.

गोवा (Goa)

भारत में मार्च में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है गोवा. यहां आप इस महीने राज्य के सबसे बड़े हिंदू लोक उत्सव शिग्मो, फ्लोट परेड, चित्ररथ, रोमटामेल और लोक नृत्य का आनंद उठा सकते हैं. इसके अलावा, अगर आप गोवा की भीड़ और अधिक शोर-शराबे से बचना चाहते हैं तो मार्च आपके लिए इस जगह की जाने का सही समय है. इस समय आप वास्तव में गोवा का जीवन जी सकते हैं और शांति से समुद्र तटों पर आराम कर सकते हैं.

हैवलॉक द्वीप, अंडमान (Havelock Island, Andaman)

भारत में मार्च में घूमने के लिए एक और बेहतरीन जगह हैवलॉक है. आपको बता दें कि फरवरी से मार्च तक, हैवलॉक द्वीप शांति पसंद और समुद्र प्रेमियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है. मार्च के महीने में इस द्वीप पर हल्की और शांत समुद्री हवाएं चलती हैं. आप यहां स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं.

माउंट आबू (Mount Abu)

आप मिड मार्च में माउंट आबू घूमने जा सकते हैं. यहां सुहावने मौसम के अलावा, गणगौर उत्सव को देखने और भाग लेने के लिए भी जा सकते हैं. यहां आप नक्की झील, सनसेट पॉइंट, आधार देवी मंदिर, अचलगढ़ किला, हनीमून पॉइंट, गौमुख मंदिर और बेलीज़ वॉक भी जा सकते हैं.

ऋषिकेश (Rishikesh)

अगर आपको कैफे, मेडिटेशन, योग आदि में दिलचस्पी है तो ऋषिकेश आपके लिए बेस्ट जगह है. मार्च में दुनिया भर से पर्यटक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में भाग लेने के लिए ऋषिकेश आते हैं.

शिलांग (Shillong)

मेघालय की राजधानी शिलांग एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन (Hill Station) है. इस शहर में चिड़ियाघर, संग्रहालय, गोल्फ कोर्स और झीलें हैं. इसे भारत की म्यूजिक कैपिटल (Music Capital) भी कहा जाता है.

तवांग (Tawang)

अरुणाचल प्रदेश में स्थित तवांग (Tawang) मार्च में घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है. मार्च के महीने में सुहावना मौसम लोगों को मन मोह लेता है. दलाई लामा का जन्मस्थान, तवांग अपने मठों के लिए जाना जाता है और बौद्धों के लिए पवित्र स्थल माना है.

