हाइलाइट्स जहां तक हो सके खुद के बारे में पॉजिटिव टॉक करें. छोटे लक्ष्‍य बनाएं और उन्‍हें पूरा करने का प्रयास करें.

Self Care Practices For Self Esteem: एक इंसान पूरी जिंदगी अपने सम्‍मान को बढ़ाने के लिए काम करता है. लेकिन जिंदगी एक ही ढर्रे पर नहीं चलती. जीवन के उतार चढ़ाव में कई बार इंसान गलत निर्णय लेने या बुरा वक्‍त होने की वजह से अपनी नजर में अपना सम्‍मान खो देता है और जो बाद में आत्‍मविश्‍वास की कमी का भी कारण बन जाता है. यहां हम बता रहे हैं कि आप अपने किन आदतों को बदलकर आत्‍मसम्‍मान बढ़ा सकते हैं.

आत्‍मसम्‍मान बढ़ाने के लिए करें ये काम

खुद को लेकर पॉजिटिव बात करें(Positive Self-talk)

माइंड के मुताबिक, अगर आप खुद के बारे में कुछ सकारात्‍मक बात करें तो इससे आप खुद के प्रति बेहतर महसूस कर पाते हैं. इसलिए पॉजिटिव सेल्‍फ टॉक जरूर करें.

अपनी भावनाओं को व्यक्त करना (Expressing Self-compassion)

आत्‍म सम्‍मान हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप मन की बात को बताएं. जब आप आत्‍म करुणा व्‍यक्‍त करेंगे तो इससे आप बेहतर महूसस कर पाएंगे. यह आपके आत्‍म सम्‍मान को बढ़ाने में भी मदद करेगा.

लक्ष्य निर्धारित करें और प्राप्त करें (Setting And Achieving Goals)

अपने छोटे बड़े लक्ष्‍य को निर्णारित करें और उन लक्ष्‍य को जल्‍द से जल्‍द पूरा करने का प्रयास करें. ऐसा करने से आपका आत्‍मविश्‍वास बढ़ेगा और आप खुद का सम्‍मान करेंगे.

पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ रहें (Be With Positive People)

प्रयास करें कि आप अधिक से अधिक उन लोगों के बीच रहें जिनकी सोच पॉजिटिव है और वे नकारात्‍मक विचार आपके सामने नहीं बोलें. इससे आप खुद के बारे में बेहतर सोच सकेंगे.

नियमित व्यायाम करना (Regular Exercise)

जब आप नियमित रूप से व्‍यायाम आदि करेंगे तो इससे आपके अंदर हैप्‍पी हार्मोन्‍स रिलीज होगा और आपके मूड को अच्‍छा बनाने में मदद करेगा. ये हार्मोन्‍स आपको सकारात्‍मक सोचने में भी मदद करेगा.

फिजिकल अपीयरेंस का रखें ख्‍याल (Take Care Of Physical Appearance)

जब भी आप कहीं जाएं तो अपने हाव भाव का विशेष ध्‍यान रखें. आपके फिजिकल अपीयरेंस से लोग आपके साथ बेहतर बर्ताव करेंगे और आपका सेल्‍फ स्‍टीम बढ़ेगा.

निगेटिव बातों को करें चैलेंज (Challenging Negative Thoughts)

अगर आप नकारात्‍मक बातों से बचते फिरते हैं तो आप इसे टास्‍क की तरह लें और इन्‍हें चैलेंज की तरह स्‍वीकारें.

सफलताओं का मनाएं जश्न (Celebrating Your Successes)

अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्‍न मनाएं. इस दिन आप अपने पसंद की चीजें खाएं पियें, पहनें और मस्‍ती करें. इस तरह आपको खुद पर गर्व होगा.

