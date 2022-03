83% भारतीय मानते हैं कि जॉब इंटरव्यू में महिलाओं से उनकी शादी के बारे में पूछना गलत: सर्वे

Ask Women About Their Marriage in Job Interviews : आज के कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड (competitive world) में हर कदम पर आपको बेहतर करने की जरूरत होती है. चाहे कोई महिला हो या पुरुष, हर कोई इतनी काबलियतों के साथ मैदान में हैं कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट को चुनना एक चुनौती से कम नहीं है. लेकिन आज भी कुछ पैमाने हैं जिन पर महिला उम्मीदवारों को सलेक्शन के वक्त काबलियत होते हुए भी पीछे कर दिया जाता है. ये सच है कि अधिकांश भारतीय कंपनियां और भर्तीकर्ता (companies and recruiters) महिला उम्मीदवारों से उनकी वैवाहिक स्थिति (marital status) के बारे में पूछते हैं. अक्सर महिला उम्मीदवारों का सामना कुछ ऐसे सवालों से होता है, जो उन्हें असहज कर देते हैं. जैसे- “क्या आप शादीशुदा हैं?” या “आप कब तक शादी करने का प्लान कर रहे हैं? ” लेकिन शायद ही कभी पुरुष आवेदकों के सामने इन सवालों को रखा जाता है.

बेटरहाफ डॉट एआई (Betterhalf.ai) द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वे में कामकाजी युवाओं का मानना ​​है कि कर्मचारियों को उनकी प्रतिभा के आधार पर काम पर रखा जाना चाहिए न कि वैवाहिक स्थिति के आधार पर. युवाओं की ये राय है कि शादी और काम बिना किसी रुकावट के जारी रह सकते हैं.

सर्वे में क्या निकला

भारतीय कंपनियां आज ग्रोथ और इनोवेशन के मामले में दुनिया की अग्रणी फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं.लेकिन जब उनकी मानसिकता की बात आती है, तो कंपनियां अभी भी महिला कर्मचारियों के साथ उनकी वैवाहिक स्थिति और उम्र के आधार पर भेदभाव करना पसंद करती हैं, भारतीय युवाओं का दावा है.सर्वे के निष्कर्षों के अनुसार, 83 प्रतिशत उत्तरदाताओं (respondents) का मानना ​​है कि भर्ती करने वाले महिला उम्मीदवारों से उनकी वैवाहिक स्थिति के बारे में सवाल पूछते हैं, जो कि अनुचित है.

ऑनलाइन सर्वे के निष्कर्षों ने ये भी खुलासा किया कि 89 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना ​​है कि शादी करने से पहले पुरुषों और महिलाओं दोनों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए. दूसरी ओर, केवल 6 प्रतिशत ही इस बात से सहमत थे कि पुरुषों को एकमात्र रोटी कमाने वाला होना चाहिए. इसके अलावा, 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना ​​था कि महिलाएं कमाने वाली हो सकती हैं.सर्वे से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि युवा कामकाजी पेशेवरों के दिमाग में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, जो मानते हैं कि शादी से पहले वित्तीय स्वतंत्रता आवश्यक है.

क्या कहते हैं जानकार

बेटरहाफ डॉट एआई के सीईओ और सह-संस्थापक, पवन गुप्ता (Pawan Gupta) ने सर्वे के निष्कर्षों पर बात करते हुए कहा, “महिलाएं दुनिया भर में अपने वर्कप्लेस में नई-नई उंचाईयां छू रही हैं, लेकिन इस तरह की प्रथाएं प्रतिभाशाली महिलाओं को नौकरी खोजने से रोक सकती हैं. शादी पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करती है, फिर भी पुरुषों को ऐसे इंटव्यू प्रश्नों के अधीन नहीं किया जाता है. जैसा कि वक्त बदल रहा है और प्रगतिशील संगठन (progressive organizations) सामने आ रहे हैं, उनकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाना चाहिए.”

जैसे ही दोनों पार्टनर शादी के बाद काम करना चुनते हैं, एक और चुनौती सतह पर आ गई है. आजकल कई जोड़े एक ही ऑफिस में एक साथ काम करने का फैसला करते हैं. प्रतिभागियों के अनुसार, इसमें भी तीन सबसे बड़ी चुनौतियां थीं, एक कार्यालय विवाद यानी ऑफिस के मसलों को को घर में लाना, पर्सनल स्पेस की कमी और घर पर अस्पष्ट ज़िम्मेदारी (unclear responsibility at home).

