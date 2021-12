How To Prepare Bathing Water For Skin Care: नहाना (Bathing) हमारी सेहत और शरीर के लिए कितना जरूरी है यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर आप अपने नॉर्मल नहाने के रुटीन से थक गए हैं और स्किन केयर के लिए भी समय नही मिलता तो कुछ आसान टिप्‍स की मदद से अपनी दोनों समस्‍या का निजात पा सकते हैं. मसलन आप स्किन केयर (Skin Care) के लिए नहाने के पानी में कुछ खास चीजों को मिलाकर नहा सकते हैं जिससे आपकी स्किन भी प्रॉब्‍लम फ्री रहेगी और नहाना भी स्‍पेशल होगा. इसके लिए आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है. आप बस कुछ नेचुरल चीजों को अपने साधारण नहाने के पानी में मिलाएं और इस पानी से नहाएं.

ये चीजें आपकी स्किन की तो केयर करेंगे ही, साथ ही विंटर ड्राइनेस को दूर भी करेंगी. इसके अलावा, इनकी खुशबू आपको फ्रेश (Fresh) रखेगी और आप नहाकर और भी बेहतर महसूस करेंगें. तो आइए जानते हैं कि आप नहाने के पानी में किन चीजों को मिलाकर स्किन का खास केयर कर सकते हैं.

नहाने के पानी में मिलाएं ये चीजें (Add These Things In Bath Water For Skin Care)

1.फि‍टकरी या सेंधा नमक

नहाते वक्त गुनगुने पानी में सेंधा नमक और फिटकरी मिला लें. इस पानी से नहाने के बाद थकान से निजात मिलती है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से होता है. साथ ही मांसपेशियां भी रिलैक्स हो जाती हैं. इससे स्किन फ्रेश और ग्‍लो करती नजर आती है.

2.बेकिंग सोडा

अगर आपके शरीर पर दाने या मुंहासे होते हैं तो आप नहाते समय पानी में 5 चम्मच बेकिंग सोडा डालें. इसके बाद इस पानी से स्नान करें. ऐसा करने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकल जाएंगे और बीमारियों की संभावना कम रहेगी.

3.ग्रीन टी

ग्‍लाइंग स्किन के लिए नहाने से 15-20 मिनट पहले नहाने के पानी में 4 से 5 ग्रीन टी बैग डालकर छोड़ दें. ग्रीन टी में काफी मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट्स और डिटॉक्सीफायर गुण पाए जाते हैं जो स्किन के लिए एंटी-एजिंग और क्लींजर का काम करते हैं.

4.नीम के पत्ते

अगर आपकी स्किन पर एलर्जी, दानें, मुंहासे आदि होते रहते हैं तो जब भी नहाएं, नीम के 8 से 10 पत्ते पानी में डालकर छोड़ दें. फिर इसको एक गिलास पानी में उबालकर छान लें. इस पानी को आप नहाने वाले पानी में मिला ले. इस पानी से नहाने से स्किन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

