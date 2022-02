डिलीवरी के बाद खाएं दादी-नानी के बताए ये देसी सुपर फूड्स, नहीं आएगी कमजोरी

After Delivery Homemade Super Food : प्रेग्नेंसी के दौरान ज्यादातर महिलाओं को हेल्‍दी फूड्स खाने की सलाह दी जाती है ताकि मां का शरीर शिशु को पालने के लिए तैयार हो. लेकिन डिलीवरी (After Delivery) के बाद ज्‍यादातर नई मांएं (New Mother) बच्‍चे की देखभाल में ऐसी मसरूफ हो जाती हैं कि उन्‍हें अपनी सेहत का ख्‍याल ही नहीं रहता. जिस वजह से हर वक्‍त थकान, बॉडीपेन, आंखों और दांतों का कमजोर होना और बालों के झड़ने जैसी समस्‍याएं बढ़ जाती हैं. अगर इस नाजुक समय में महिलाएं अपनी सेहत के साथ अनदेखी करती है तो इसका खमियाजा उन्‍हें पूरी जिंदगी उठाना पड़ सकता है. डिलीवरी के बाद भी महिलाएं चुस्‍त-दुरुस्‍त रहें इसके लिए नानी-दादी कई पोषक चीजें बनाकर खिलाती हैं. तो आइए जानते है कि नई मांओं की कमजोरी को दूर रखने के लिए किन होममेड या घरेलू आहार (Food) को खाना जरूरी होता है.

डिलीवरी के बाद जरूर खाएं ये पारंपरिक सुपर फूड्स

अजवाइन का पराठा

डिलीवरी के बाद अजवाइन खाने से पेट की समस्‍या दूर रहती है और दर्द कम होता है. इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो शरीर को अंदर से हील करने में मदद करती है. इसके अलावा गेंहू के आटे और अजवाइन में खूब फाइबर होता है जो पाचनक्रिया दुरुस्‍त रखने का काम भी करता है.

गोंद के लड्डू

गोंद के लड्डू में गोंद, मूंग की दाल, आटे और सूखे मेवे होते हैं जो शरीर को प्रोटीन व अन्‍य पोषक तत्‍व की पूर्ति करने में काफी सहायक होता है. अगर रोज एक गोंद का लड्डू न्‍यू मॉम खाएं तो इससे उनकी दिन भर की कमजोरी काफी हद तक कम हो सकती हैं.

खसखस के लड्डू

डिलीवरी के बाद शरीर में दर्द और सूजन की शिकायत रहती है तो आप खसखस का लड्डू घर में बनाकर खाएं. इसके सेवन से भी मांसपेशियों का दर्द दूर होता है और शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है. डिलीवरी के बाद खसखस के लड्डू, खसखस का सूप, खसखस का हलवा या इसे दूसरी चीजों में मिलाकर भी सेवन किया जा सकता है.

सौंफ का पानी

प्रसव के बाद डाइजेशन की समस्‍या रहती है और पेट में गैस बनना, कब्‍ज जैसी समस्‍या हो सकती है. पेट में जलन आदि भी रहती है. ऐसे में अगर रोज एक गिलास पानी में 1 चम्‍मच सौंफ को उबालकर इसे पिया जाए तो काफी राहत रहती है.

खजूर के लड्डू

खजूर में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो कब्‍ज की समस्‍या को दूर करता है. खजूर में आयरन भी होता है जो खून बढ़ाने का काम करता है. इसे खाने से थकान व कमजोरी कम होती है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

