फरवरी से फिर ले सकेंगे 'आंध्रा भवन कैंटीन' का स्वाद ! लॉकडाउन ने जायके पर लगाया था ब्रेक

अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और खाने के शौकीन हैं तो आंध्रा भवन कैंटीन के स्वाद से जरूर परिचित होंगे. लॉकडाउन के समय से ही यह कैंटीन बंद चल रही थी लेकिन, ताजा सूचना के अनुसार फरवरी से यहां का स्वाद फिर से लिया जा सकेगा. संभवत: फरवरी के पहले सप्ताह से इसका संचालन फिर से शुरू होने जा रहा है. हालांकि, तारीख अभी भी तय नहीं हुई है.हालांकि, आंध्रा भवन कैंटीन अब तेलंगाना भवन कैंटीन है लेकिन लोग अभी भी इसे पुराने नाम से ज्यादा जानते हैं. पिछले 27 सालों से यह कैंटीन निरंतर चल रही है. एक सीमित रेट में भर पेट खाना यहां परोसा जाता है. मैन्यू भी पिछले 27 सालों से एक ही है लेकिन लोगों की भीड़ हर बार पहले से ज्यादा दिखती है. बहुत सारे नियमित खाना खाने वाले लोग भी यहां पहुंचते हैं.आप जब भी यहां जाएं थोड़ा समय लेकर जाएं क्योंकि हर मौसम में यहां भीड़ बहुत होती है. पहले आपको काउंटर से टोकन लेना पड़ता है औऱ फिर सीट की उपलब्धता के अनुसार आपको मौका मिलता है. हालांकि, आप अपना समय लेकर आराम से खा सकते हैं. जल्दी खाने का कोई दबाव नहीं रहता. पापड़ और पान आपको अलग से लेना होता है. बाकी थाली में ज्यादातर आइटम आप इच्छानुसार ले सकते हैं.ब्रेक फास्ट: 07:30 AM to 10:00 AMलंच: 12.01 PM to 02:45 PMडिनर: 07:30 PM to 10:00 PMब्रेक फास्ट: इडली, मसाला डोसा और वड़ाथाली (पूरी/रोटी, प्लेन राइस, स्पेशल राइस, दाल, सब्जी फ्राई, सब्जी करी, सांभर, रसम, चटनी, मीठा, दही, दो तरह के अंचार, घी, कांदी पोडी). इसके अलावा कुछ नॉनवेज (चिकन, मटन और मछली) आईटम भी होते हैं जिसकी कीमत अलग से चुकानी होती है.रविवार को लंच के समय हैदराबादी चिकन बिरयानी परोसी जाती है.