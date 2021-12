एंटीबायोटिक्स से अपेन्डिसाइटिस का इलाज संभव, ज्यादातर मरीजों को नहीं पड़ेगी सर्जरी की जरूरत- स्टडी

Appendicitis Treatment With Medicine : वैज्ञानिकों को अपेन्डिसाइटिस (Appendicitis) के इलाज में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. ड्यूक यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन (Duke University School of Medicine) के रिसर्चर्स को अपनी नई स्टडी में इस बात के सबूत मिले हैं कि अपेन्डिसाइटिस (Appendicitis) का इलाज एंटीबायोटिक्स (Antibiotics) से भी किया जा सकता है. ड्यूक यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन (Duke University School of Medicine) में सर्जरी डिपार्टमेंट (surgery department) के प्रोफेसर और इस रिसर्च को लीड करने वाले प्रोफेसर थियोडोर पप्पस (Theodore Pappas) के मुताबिक, इस बात के प्रमाण मिले हैं कि अपेन्डिसाइटिस के करीब 70 प्रतिशत मामलों में एंटीबायोटिक्स (Antibiotics) से सफल इलाज संभव है. आपको बता दें कि अभी तक अपेन्डिसाइटिस का नॉर्मल इलाज सर्जरी ही माना जाता रहा है. क्योंकि अपेन्डिक्स में सूजन और उसके फटने का खतरा होता है, जो जानलेवा साबित होता है.

प्रोफेसर थियोडोर का कहना है कि अक्यूट अपेन्डिसाइटिस (acute appendicitis) दुनियाभर में सबसे ज्यादा जरनल सर्जिकल इमरजेंसी केस होता है. यह परेशानी लगभग 1000 लोगों में से एक में होती है. अभी तक इसका एकमात्र इलाज सर्जरी ही है. ऐसे में बगैर सर्जरी या ऑपरेशन के इस बीमारी को ठीक करने का तरीका मरीजों और हेल्थ केयर सिस्टम के लिए काफी अहम है. इस स्टडी के निष्कर्ष जेएएमए (JAMA) मेडिकल जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं.

कैसे होगा इलाज

प्रोफेसर थियोडोर पप्पस (Theodore Pappas) के अनुसार, सबसे सही इलाज (appropriate treatment) का तरीका तय करना बड़ा ही बारीक काम है, लेकिन बहुत ज्यादा कठिन नहीं. अपेन्डिसाइटिस (Appendicitis) में पेट में दर्द होता है. यह दर्द पेट के दाहिने तरफ निचले हिस्से में होता है और इसके साथ मितली या उलटी और हल्का बुखार भी होता है. इसकी पुष्टि अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन से की जा सकती है.

यदि इन जांचों में कोई बहुत ज्यादा जटिलता नहीं दिखाई दे तो ऐसे अधिकांश रोगियों का इलाज, एंटीबायोटिक्स से किया जा सकता है. उसे अपेन्डिक्स (appendix) निकलवाने के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी. अपेन्डिसाइटिस के गंभीर लक्षणों वाले रोगियों के एंटीबायोटिक्स फर्स्ट-लाइन थेरेपी (Antibiotics First-line Therapy) हो सकती है. इतना ही, नहीं यह वैसे रोगियों के लिए भी राहतकारी होगी, जो सर्जरी कराने की स्थिति में नहीं होते हैं या जिन्हें उससे खतरा हो सकता है.

कितने मरीजों का इलाज संभव

पप्पस ने बताया, ‘हमारा मानना है कि 60 से 70 प्रतिशत रोगियों का इलाज एंटीबायोटिक्स से करने पर विचार किया जा सकता है.’ उनका कहना है कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि इलाज के तरीके के फैसले में रोगियों की पसंद को अहमियत दी जानी चाहिए, इसलिए जरूरी है कि आम लोगों को इसके बारे में जागरूक और शिक्षित करने को उन्हें इसकी सामग्री उपलब्ध कराई जाए.

इसके साथ ही पप्पस ने बताया कि एंटीबायोटिक्स से हमेशा ही पूर्ण इलाज नहीं किया जा सकता है. करीब 40 प्रतिशत रोगी, जिन्हें एंटीबायोटिक्स से आराम तो मिलता है, लेकिन उसके बाद जब फिर से उन्हें तकलीफ होती है तो सर्जरी के जरिये ही अपेन्डिक्स निकलवाने का विकल्प बचता है. इसलिए जरूरी है कि हर मामले को विशिष्ट तौर पर लेते हुए डाक्टरों को रोगियों की प्रकृति पर भी विचार करना चाहिए. जिन रोगियों को तात्कालिक तौर पर राहत चाहिए, उनके लिए तो एंटीबायोटिक्स ठीक है. लेकिन जब किसी को आने वाले समय में कहीं सुदूर जाना हो तो इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए कि तकलीफ कहीं फिर से तो नहीं होगी? यदि उसकी आशंका हो तो अपेन्डिक्टामी (सर्जरी के जरिये अपेन्डिक्स निकालना) पर भी विचार करना चाहिए.

