अगर फेशियल के बाद निकलते हैं चेहरे पर दाने तो इन गलतियों को करने से बचें

never make these mistakes after facial: पैसा और समय लगाकर चेहरे पर निखार लाने के लिए फेशियल (Facials) करवाने के बाद कई बार चेहरे पर दाने और रैशेज़ हो जाते हैं. ऐसे में लगता है कि फेशियल के लिए इस्तेमाल किये गए प्रोडक्ट्स में ही कोई कमी होगी. फिर इसके लिए खर्च किये गए पैसे और समय दोनों के लिए आप अफ़सोस (Regret) करते हैं. जबकि ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ब्यूटीशियन की गलती से नहीं होता है. बल्कि अनजाने में आप ही कुछ ऐसी गलतियां (Mistakes) कर जाते हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत सामने आती है. आइये जानते हैं कि इस दिक्कत से बचने के लिए फेशियल के बाद किन चीजों को करने से बचना चाहिये.

कुछ घंटो तक चेहरा न धोयें

फेशियल करवाने के बाद आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको कम से कम चार-पांच घंटो तक अपना चेहरा नहीं धोना है. ये भी याद रखें कि जब इस समय के बाद आप चेहरा धोयें तो साबुन का इस्तेमाल न करें. केवल पानी से ही चेहरा साफ करें. साथ ही चेहरे को टॉवल से रगड़कर न पोंछे.

धूप से बचें

फेशियल करवाने के बाद आपको तीन-चार दिनों तक धूप के संपर्क में आने से भी बचना चाहिए. दरअसल फेशियल करवाने के बाद फेस के स्किन पोर्स खुल जाते हैं. इन पर धूप पड़ने से स्किन एलर्जी होने की संभावना रहती है.

मेकअप न करें

आपको अगर किसी शादी-पार्टी में जाना है और आप इस वजह से फेशियल करवा रहे हैं. तो ध्यान रखें कि कम से कम तीन-चार दिन पहले फेशियल करवायें. ऐसा इसलिए, क्योंकि फेशियल करवाने के बाद आपको अपने चेहरे का मेकअप तीन-चार दिनों तक नहीं करना चाहिए. दरअसल फेशियल के बाद स्किन पोर्स खुल जाते हैं और मेकअप के समय इस्तेमाल होने वाले केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट स्किन के अंदर समा जाते हैं. जिससे स्किन को नुकसान होता है और स्किन में रैशेज़ और दाने जैसी दिक्कतें होती हैं.

बाद में थ्रेडिंग न करवाएं

कई बार लोग फेशियल करवाने के बाद थ्रेडिंग करवाते हैं जो कि सही नहीं है. अगर आप थ्रेडिंग करवाना चाहती हैं तो आप फेशियल से पहले थ्रेडिंग करवायें. फेशियल करवाने के बाद स्किन काफी सॉफ्ट हो जाती है. जिसकी वजह से थ्रेडिंग के बाद आईब्रोज़ के आस-पास स्किन लाल हो जाती है और कई बार दाने भी निकल आते हैं.

