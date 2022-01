Avoid These Mistakes While Washing Your Face: कई लोग हैं जो स्किन केयर के लिए तमाम तरह के उपाय करते हैं लेकिन इसके बावजूद उनकी स्किन पर पिंपल्‍स, एक्‍ने, रिंकल्‍स जैसी समस्‍याएं बढ़ती जाती हैं. अगर इन प्रॉब्‍लम्‍स की जड़ तक हम जाएं तो पाएंगे कि हमारी ही छोटी-मोटी ग‍लतियां (Mistakes) इनकी वजह हैं. दरअसल, कई बार हम जाने अनजाने स्किन (Skin) पर ऐसे प्रोडक्‍ट का इस्‍तेमाल कर लेते हैं जो हमारी स्किन को सूट ही नहीं करते. यही नहीं, कई बार तो हम चेहरे को साफ (Clean) करते समय डेड स्किन को हटाने के लिए इतना जोर-जोर से रगड़ते हैं कि स्किन डैमेज हो जाती है.

इन छोटी-मोटी गलतियों को अगर हम करने से बचें और चेहरा साफ करने से पहले कुछ जरूरी बातोंं को ध्‍यान में रखें तो चेहरे की स्किन कई तरह के नुकसानों से बच सकती है. तो आइए आज हम यहां बताते हैं कि आप फेस क्‍लीन करते वक्‍त किन गलतियों को करने से बचें.

चेहरा साफ करत समय न करें ये गलतियां

1.एक ही तौलिये से बॉडी और फेस पोंछना

दरअसल, आम घरों में ये एक नॉर्मल बात है. लेकिन आपको बता दें कि अगर आप बॉडी और फेस को एक ही तौलिए से साफ करते हैं तो ये आपके चेहरे की त्‍वचा के लिए अच्छा नहीं है. इससे तौलिए में मौजूद बैक्टीरिया आपके चेहरे तक आ जाते हैं और स्किन पर स्पॉट और पिंपल्स हो सकते हैं.

2.अधिक गर्म पानी से चेहरा धोना

सर्दियों में गर्म पानी से नहाना अच्‍छा लगता है लेकिन आपको बता दें कि चेहरे को गर्म पानी से साफ करने से चेहरे की चमक खो सकती है और इससे जल्दी झुर्रियां भी आ सकती हैं. बेहतर होगा कि आप गुनगुने पानी से चेहरा धोएं और तुरंत क्रीम लगा लें.

3.बहुत ठंडे पानी से चेहरा धोना

अगर आप बहुत ठंडे पानी से चेहरा धोते हैं तो स्किन पोर्स की सफाई नहीं हो पाती और इससे चेहरे पर गंदगी जमा होने लगती हैं जो बाद में पिंपल्स और एक्‍ने की वजह बन जा सकते हैं.

4.मेकअप के साथ चेहरा धोना

जब भी चेहरा साफ करना हो तो पहले यह याद रखें कि मेकअप को मेकअप क्‍लीनर से क्‍लीन करने के बाद ही चेहरे को पानी से धोएं. अगर आप बिना मेकअप उतारे फेसवॉश कर रहे हैं तो मेकअप प्रोडक्‍ट अच्‍छी तरह नहीं उतरेंगे और इसमें मौजूद केमिकल्स चेहरे की स्किन का नुकसान कर देंगे.

5.स्किन टाइप के अनुसार फेसवॉश ना चुनना

कुछ लोग विज्ञापन देखकर या खुशबू पसंद आने से ही फेसवॉश खरीद लेते हैं और चेहरे पर प्रयोग करने लगते हैं. लेकिन आपको बता दें कि ऐसा करने से स्किन को और अधिक नुकसान होता है. इसलिए हमेशा अपनी स्किन टाइप के अनुसार ही फेस वॉश चुनें और प्रयोग में लाएं. बेहतर होगा कि आप नेचुरल चीजें, मसलन बेसन, दही, नारियल तेल आदि से चेहरा साफ करें.

Tags: Lifestyle, Skin care