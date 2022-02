Ayurvedic Tips To Get Rid Of Dandruff: विंटर (Winter) में बालों (Hair) से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण सही देखभाल का अभाव होता है. ठंड की वजह से हम बालों की खास देखभाल नहीं कर पाते जिससे बालों की चमक खोने लगती है और हेयर फॉल, डैंड्रफ (Dandruff) जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं. सर्द हवाओं की वजह से बालों की नमी गायब होने लगती है और डैंड्रफ बालों में बढ़ने लगता है. ऐसे में ठंड के मौसम में जाने-अनजाने की जा रही कुछ गलतियों को करने से हमें बचना चाहिए. आइए यहां हम आपको बताते हैं कि आप विंटर में किन आयुर्वेदिक नुस्‍खों (Ayurveda Tips) की मदद से डैंड्रफ और हेयर फॉल की समस्‍या से बच सकते हैं.

डैंड्रफ को दूर करने के आयुर्वेदिक उपाय (Ayurveda Tips To Get Rid Of Dandruff)

1.रोज खाएं आंवला

आंवला न सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाता है बल्कि बालों के लिए भी रामबाण इलाज है. ऐसे में हर दिन सुबह एक आंवला जरूर खाएं. आप चाहें तो आंवला को सुखाकर कैंडी के रूप में या पाउडर के रूप में भी इस्‍तेमाल कर सकते हैं, जबकि सुबह के समय आंवले का जूस पीना भी बालों के लिए फायदेमंद होता है.

इसे भी पढ़ें : विंटर में स्किन प्रॉब्‍लम को रखना है दूर तो सोने से पहले चेहरे पर लगाएं ये 6 चीजें, स्किन बनेगी ग्लोइंग

2.तिल का सेवन

पोषक तत्वों से भरपूर तिल आपके बालों को हर तरह से फायदा पहुंचा सकता है. अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो रहा है तो आप नियमित रूप से तिल का तेल लगाएं या खाने में इसका प्रयोग करें.

3.ऑयलिंग जरूरी

सर्दियों में नहाने के एक या दो घंटे पहले सिर में तेल मालिश जरूर करें. तेल को हल्‍का सा गर्म करें और गुनगुना होने पर बालों की अच्छी तरह मसाज करें. आयुर्वेद के मुताबिक हफ्ते में एक या दो बार बालों में तेल जरूर लगाना चाहिए.

4.गुड का सेवन

बालों के लिए गुड़ काफी फायदेमंद होता है. इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, जिंक आदि होते हैं जो बालों की सेहत के लिए बहु‍त जरूरी है.

5.घी का सेवन

सर्दियों में घी सेहत, स्किन और बालों को नेचुरल तरीके से नमी देता है. हेयर फॉल या डैंड्रफ होने पर आप बालों में घी से मसाज करें और 1 घंटे बाद बालों को साफ कर लें.

सर्दी में बालों के साथ ना करें ये गलतियां (Hair Care Mistakes In Winter)

1.कई दिनों तक बालों में तेल रखना

सर्दी के मौसम में कई लोग बालों में हर वक्‍त तेल लगाकर रखते हैं जिससे डैंड्रफ त्वचा पर जम सकता है. तेल की वजह से बाल में धूल-मिट्टी और गंदगी जम जाती है जिससे संक्रमण हो जाता है. ऐसे में नहाने से एक या फिर दो घंटे पहले ही तेल लगाएं और फिर शैंपू कर लें.

2.गीले बालों को बांध लेना

अगर आप बालों को गीला ही बांध लेते हैं तो इससे भी बालों में डैंड्रफ हो सकता है. इसलिए बाल को पूरी तरह सूखने के बाद ही बांधें.

इसे भी पढ़ें : चेहरे पर नेचुरली बढ़ाना है ग्‍लो तो करें स्किन फास्टिंग, जानें इसके फायदे

3.रोज शैंपू न करें

अगर आप रोजाना बालों में शैंपू करेंगे तो इससे बाल को नुकसान हो सकता है. जरूरत से ज्यादा शैंपू स्कैल्प को ड्राई बना सकता है जिससे यह डैंड्रफ की समस्या को काफी अधिक बढ़ सकती है.

4.गर्म पानी का प्रयोग

सर्दियों में ज्यादातर लोग सिर धोने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपके बालों की जड़ें ड्राई हो जाती हैं और रूसी की समस्‍या बढ़ जाती है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Hair Beauty tips, Home Remedies, Lifestyle