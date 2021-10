बच्चों के मुंह से आती है बदबू? डॉ सरिता शर्मा से जानें 'बैड ब्रीदिंग' की वजह और निजात पाने का तरीका

Bad Breath in Kids, Causes and symptoms: सुबह के समय उठने के बाद मुंह से दुर्गंध यानी बदबू (Bad Breath) आना आम बात है, क्योंकि ऐसा रातभर मुंह में रहने वाले बैक्टीरिया के कारण होता है. आमतौर पर ये कुल्ला करने या ब्रश करने पर सही हो जाता है, लेकिन कई बार ब्रश करने के बाद भी दुर्गंध दिनभर बनी रहती है. मेडिकल भाषा में इसे हेलिटोसिस (Halitosis) कहा जाता है और ऐसा बच्चों के साथ ज्यादा होता है. अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा है तो समझ जाना चाहिए कि यह समस्या सामान्य नहीं है. जानकार बताते हैं कि मुंह की दुर्गंध या सांस में बदबू का कारण है ओरल हाइजीन (Oral Hygiene) यानी मुंह की साफ-सफाई से जुड़ा हुआ है.

बच्चों के मुंह से बदबू आने के पीछे क्या कारण होते हैं और इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? इस बारे में न्यूज़18 ने नई दिल्ली के पीएसआरआई (PSRI) अस्पताल की सीनियर कंसल्टेंट और पीडियाट्रिशन (Paediatrician) डॉ सरिता शर्मा (Dr Sarita Sharma) से बात की.

खाने की आदत

डॉक्टर सरिता के अनुसार, बच्चों के मुंह से बदबू आने के पीछ उनकी खाने की आदत भी एक अहम वजह होती है. कई बार ये देखने में आया है कि बच्चे कुछ ऐसी चीजें खाते हैं, जो दांतों पर चिपक जाती हैं, जैसे चॉकलेट, चिप्स, कैंडी. ये पदार्थ दांतों पर चिपके रहते हैं और जिसका नतीजा होता है, कैवीटी (cavity), यानी दांत में कीड़ा लग जाता है. जिसकी वजह से बदबू आती है.

पानी की कम मात्रा

डॉ सरिता के अनुसार, मुंह से आने वाली बदबू से बचने के लिए सबसे जरूरी है डेंटल हाइजीन (Dental Hygiene) और पानी का इंटेक अच्छा रखना. अक्सर देखने में आया है कि बच्चे ज्यादा मात्रा में पानी नहीं पीते हैं. उन्हें बार-बार बोलना पड़ता है कि पानी पी लो, बच्चे खाना खाने के बाद भी सही मात्रा में पानी नहीं पीते हैं. जिसका वजह से उन्हें कई बार कब्ज भी रहने लगती है. पेट सही से साफ नहीं होता है. ये भी एक वजह है जिससे बच्चों के मुंह से बदबू आती है.

रात को ब्रश ना करना

डॉक्टर के अनुसार, कई बार ये देखने में आया है कि बच्चे सुबह तो ब्रश करते हैं, लेकिन रात को वो ब्रश किए बिना ही सो जाते हैं. जबकि ये ही सबसे जरूरी है. बच्चों को खाने खिलाने के बाद जरूर ब्रश करवाएं. डॉक्टर सरिता के मुताबिक टूथपेस्ट कौन सा करना है, ये जरूरी नहीं है, जरूरी है खाने के बाद बच्चे ब्रश करवाना. ताकि जो फूड पार्टिकल्स खाने के बाद दांत में चिपके हुए हैं, वो निकल जाएं.

क्या करना चाहिए?

– दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए. सोने से पहले ब्रश करना बहुत जरूरी है.

– खाना खाने के बाद पानी की मात्रा सही हो.

– बच्चों को स्टिकी चीजों, जैसे चिप्स, बिस्कुट, चॉकलेट खिलाना कम से कम करें. अगर बच्चे ये चीजें खाते हैं, तो इसके बाद में पानी की मात्रा ज्यादा दें ताकि ये दांतों से निकल जाए.

– अगर मसूड़ों में भी खाना फंसा रहेगा. तो भी बदबू आएगी. इसलिए पानी की मात्रा को बढ़ाना होगा. ताकी खाना मसूड़ों में भी फंसा न रहे.