ऑफिस के 'Bad Days' में जल्दबाजी में ना लें कोई फैसला, जॉब छोड़ने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

Remember these 4 things before leaving the job : आजकल की लाइफस्टाइल में व्यक्ति को केवल निजी समस्याओं से ही दो-चार नहीं होना पड़ता है, उसकी ऑफिशियल लाइफ (Official Life) की दिक्कतें भी कई बार ज्यादा बड़ी वजह बन जाती है. ये तो सच है कि ऑफिस में हमेशा समय एक जैसा नहीं होता है, कभी वर्किंग लाइफ बड़ी ही सुकून भरी होती है. लेकिन अचानक से ही उसमें ऐसा दौर आता है कि आप की काबलियत पर ऑफिस की परिस्थितियां हावी हो जाती है. इन्हें ऑफिशियल लाइफ के ‘बैड डेज (Bad Days)’ यानी बुरे दिन भी कह सकते हैं. ये हर किसी की लाइफ में आते हैं. कभी-कभी तो लगता है कि सिचुएशन थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी. लेकिन कई बार ये इतनी बुरी हो जाती हैं कि हर पल लगता है कि बस अभी इस्तीफा (Resignation) दें और निकल जाएं यहां से. मतलब स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि इंसान का नोटिस पीरियड सर्व करने का भी मन नहीं करता. हो सकता है कि आपके मन में जो ख्याल आ रहा हो वो क्षणिक आवेश की अभिव्यक्ति हो. ऐसे समय में सबसे बड़ा काम है संयम को बनाए रखना. और ये समझना कि ये भाव स्थाई है या क्षणिक.

अब सवाल है कि आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आप जो महसूस कर रहे हैं, वो अस्थाई मनोभाव है जो कुछ ही समय में गायब हो जाएगा, या फिर वाकई में आप अपनी वर्तमान नौकरी से नाखु़श हैं और इसे छोड़ने का मन बना चुके हैं? दैनिक भास्कर अखबार ने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू (Harvard Business Review) के हवाले से छापी अपनी न्यूज रिपोर्ट में इसे लेकर कुछ टिप्स बताए हैं. जिसमें इस सवाल का जवाब दिया गया है कि आप कैसे तय करेंगे कि जॉब छोड़ने का यही सही समय है?

कुछ सवालों के जवाब खुद से तलाशें

क्या आपको लगता है कि पिछले कई दिनों से काम करते हुए आप बार-बार सोचते तो हैं कि बस आज ही नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं. तो आपको कई सवालों के तलाशने की जरूरत है. वो ये कि क्या अब आपको अपने ऑफिस में काम करने के लिए कोई भी बात प्रेरित नहीं कर रही? क्या आपको अपने बॉस की पोजिशन तक पहुंचने में भी कोई दिलचस्पी नहीं रही है? क्या आप लगातार कई दिनों से अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं?

जॉब छोड़ने से पहले जान लें हर रिस्क

अपनी वर्तमान नौकरी को लेकर किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले ये अच्छी तरह से जान लें कि आपने नौकरी छोड़ने के बाद की सभी परेशानियों को ठीक तरह देख-परख लिया है या नहीं? ये ना भूलें कि जॉब छोड़ने के भी अपने रिस्क होते हैं. इसके नतीजे में आप अपने वर्तमान रिश्ते खो सकते हैं, बेहद जरूरी सैलरी से भी हाथ धो सकते हैं, साथ ही आप अपने सीवी (रिज्यूम) को भी खराब कर सकते हैं.

भविष्य की योजना पहले तय कर लें

जब भी आप अपनी परमानेंट जॉब छोड़ने का मन बनाते हैं तो दरअसल बहुत बड़ा रिस्क उठाते हैं. जॉब छोड़ने से होने वाले इस जोखिम को आगे की प्लानिंग ही कम कर सकती है. आपने आगे क्या करने का सोचा है? इसकी पूरी प्लानिंग ना भी की हो, तो भी कम से कम थोड़ा अंदाजा तो आपको होना ही चाहिए. अगर आप सही समय में ये तय कर लेते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी.

जोश में ना खो दें होश

कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने बॉस की कोई बात इतनी बुरी लग जाती है कि आपके मन में ये चलने लगता है कि बॉस को सीधा कह दें कि नहीं करनी आपकी नौकरी. लेकिन इस तरह से नौकरी छोडऩा आपको केवल कुछ पल की राहत जरूर देगा. लेकिन इस तरीके से आप अपना करियर भी बर्बाद कर सकते हैं. इसलिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उन लोगों से बात करें जो आपके लिए मायने रखते हैं. अगर नौकरी छोड़ना ही है तो पूरे सम्मान के साथ छोड़ने के बारे में विचार करें.

