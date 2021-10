How To Get Ready In Few Minutes : ऑफिस जाने वाली महिलाएं हों या हाउस वाइफ, दोनों के पास वक्‍त का अभाव होता है. वे अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को पैंपर नहीं कर पातीं और मेकअप (Makeup) के सारे साधन होते हुए भी वे खुद को मेकअप से परे रखती हैं. इसकी वजह है उनके पास समय का ना होना. लेकिन अगर आप अपने लाइफ स्‍टाइल को थोड़ा सा और व्‍यवस्थित करें और दो मिनट खुद के लिए निकालें तो आप तमाम व्‍यस्‍तताओं के बावजूद खुद को पैंपर कर सकती हैं. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आप 5 मिनट में कैसे तैयार (Ready) हो सकती हैं. इसके लिए आपको केवल 5 ब्‍यूटी हैक्‍स (Hacks) की मदद लेनी होगी.

जल्‍दी रेडी होने के लिए ब्‍यूटी हैक्‍स

1.रात में करें ये काम

जब भी आप रात को सोने जाएं तो अपने नाइट रुटीन में स्किन केयर को जरूर शामिल करें. उदाहरण के तौर पर सोने से पहले फेस वॉश से चेहरे को साफ करें और गुलाबजल या नाइट क्रीम भी लगाकर सोएं. सुबह आपका चेहरा एकदम फ्रेश दिखेगा. ऐसे में आप केवल काजल और लिप ग्लॉस लगाकर भी खूबसूरत नजर आएंगी.

2.बीबी या सीसी क्रीम का करें प्रयोग

हेवी फाउंडेशन और कंसीलर लगाने और उन्‍हें सेटल होने में समय लगता है. ऐसे में आप सुबह अपने मॉश्‍चराइजर के साथ बीबी या सीसी क्रीम का इस्तेमाल करें. ये आपके चेहरे पर ग्‍लो लाएगा और आपकी स्किन क्‍लीन नजर आएगी.

3.लिप ग्‍लॉस है काफी

अगर आपके पास बिलकुल समय नहीं है तो आप अपने पर्स में लिप ग्‍लॉस जरूर रखें. जैसे समय मिले आप इसे होठों पर लगाएं. आप इसे हल्‍के हाथों से आंखों के उपर भी फैला सकती हैं. इससे आपका लुक कूल दिखेगा.

4.पैरों के लिए करें ये काम

जब भी रात को सोने जाएं तो चेहरे के साथ-साथ पैरों पर भी क्रीम लगाए. अगर फट रहे हैं तो इन पर वैस‍लीन लगाना ना भूलें.

5.बालों में ऐसे दें वॉल्‍यूम

बालों में शैम्‍पू करने का समय नहीं है तो आप बालों की जड़ों में टेलकम पाउडर छिड़कें और बालों में ब्रश करें. आपके बाल फ्लफी लगेंगे. बेहतर होगा कि रात को बाल धोकर सोएं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)