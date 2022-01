Beauty Care With Pink Salt And Coconut Oil : विंटर (Winter) के मौसम में स्किन (Skin) और बालों (Hair) को खास केयर की जरूरत होती है. इस मौसम में स्किन और बाल दोनों ही ड्राई होने लगते हैं जिस वजह से चेहरे पर रैश और एजिंग की समस्‍या आने लगती है. जबकी बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं या बालों में फ्रिजीनेस की वजह से डैंड्रफ आने लगते हैं. ऐसे में अगर आप घरेलू नुस्‍खों को आजमाकर इन समस्‍याओं से दूर रहना चाहते हैं तो बता दें कि आप नारियल तेल और सेंधा नमक (Pink Salt And Coconut Oil) की मदद से स्किन और बालों की कई समस्‍याओं को दूर कर सकते हैं. दरअसल सेंधा नमक में पोटैशियम, मैग्नीशियम, मिनरल्स और जिंक जैसे तत्‍व पाए जाते हैं जो स्किन के पीचए लेवल को बैलेंस रखने में काफी फायदा पहुंचा सकते हैं. जबकि नारियल तेल में प्रोटीन, विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज और सेलिनियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इस तरह इन दोनों के उपयोग से त्वचा और बालों की कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है. यहां हम आपको बताते हैं कि आप इन दोनों के प्रयोग से किस प्रकार अपनी समस्‍याओं को दूर कर सकते हैं.

नारियल तेल और सेंधा नमक के फायदे और उपयोग का तरीका

1.पीएच बैलेंस को बनाए संतुलित

सेंधा नमक और नारियल तेल स्किन के पीचए लेवल को बैलेंस रखता है. इनमें एंटीइंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो जलन और ब्रेकआउट को शांत कर त्वचा को कोमल और मुलायम बनाते हैं. इसके उपयोग से त्वचा की परतों में नमी बनी रहती है और ये लंबे समय तक ग्‍लो करती हैं. इसके प्रयोग के लिए आप दो चम्मच सेंधा नमक में एक चम्मच नारियल तेल मिलाएं और 10-15 मिनट तक इसे चेहरे पर लगाकर हल्‍के हाथों से मसाज करें. फिर तौलिए को गुनगुने पानी से भिगोकर अपना चेहरा साफ कर लें.

2.त्वचा को बनाए सॉफ्ट

त्‍वचा को सॉफ्ट रखने के लिए भी आप इन दोनों का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. सेंधा नमक एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है जो मृत कोशिकाओं को हटाने का काम करता है. जबकि नारियल तेल त्वचा को पोषण देता है और इस तरह स्किन ग्लोइंग नजर आती है.

इसे भी पढ़ें : चेहरे पर नेचुरली बढ़ाना है ग्‍लो तो करें स्किन फास्टिंग, जानें इसके फायदे

3.डैंड्रफ करे दूर

सेंधा नमक में थोड़ा सा नारियल तेल मिलाकर अगर आप आपके स्कैल्प पर रोज लगाएं और 10 मिनट मसाज के बाद शैंपू कर लें तो डैंड्रफ की समस्‍या को कम किया जा सकता है. यह डैंड्रफ को हटाने के साथ-साथ स्कैल्प का बेल्‍ड सर्कलुशन भी बढ़ाता है.

4.स्किन को करे हाइड्रेट

आपकी त्वचा रूखी और बेजान नजर आती है तो आप आधा चम्मच सेंधा नमक में नारियल तेल, दो बूंद नींबू और आधा कप पानी मिलाएं. दिनभर में दो बार इस मिश्रण का स्प्रे अपने चेहरे पर करें और फिर ठंडे पानी से चेहरे को साफ कर लें. ऐसा करने से आपकी स्किन हमेशा हाइड्रेटेड दिखेगी.

इसे भी पढें : सनस्क्रीन लगाते हैं तो इसके साइड इफेक्‍ट्स से भी हो जाएं वाकिफ, जानें इस्‍तेमाल करने सही तरीका

5.दाग-धब्बे और ब्लैक हेड्स से छुटकारा

अगर चेहरे पर दाग धब्‍बे हो गए हैं और ब्‍लैक हेड्स भी दिख रहे हैं तो आप आप सेंधा नमक और नारियल तेल के मिश्रण का इस्तेमाल कर सकते हैं.इस उपयोग के लिए आप एक बाउल में एक चम्मच सेंधा नमक और एक चम्मच नारियल तेल मिलाएं और अपने चेहरे, गले और हाथों वाले हिस्से पर लगाएं. 10 मिनट बाद अच्छे से चेहरे और गले वाले हिस्से की मसाज करें और बाद में ठंडे पानी से इसे धो लें. इससे चेहरे के दाग-धब्बे और ब्लैकहेड्स ठीक हो सकते हैं.

इस बात का रखें ख्‍याल

अगर आपकी स्किम सेंसीटिव है तो इसके इस्‍तेमाल से बचें और पहले हाथों पर पैच टेस्‍ट करें. किसी भी तरह के रैशेज और चकत्ते होने पर इसका इस्‍तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Beauty Tips, Fashion, Lifestyle, Skin care