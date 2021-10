Avoid Taking These Beauty Risks During The Rains : मौसम बदलने के साथ ही जिस तरह वार्डरोब में हम कपड़े आदि बदल देते हैं उसी तरह दरअसल मेकअप (Make Up) प्रोडक्‍ट को बदलना भी जरूरी होता है. दरअसल मेकअप और मौसम का आपस में गहरा संबंध है. अगर हम गर्मी के मौसम में प्रयोग आने वाले प्रोडक्‍ट को विंटर या मॉनसून (Monsoon) में यूज करें तो समस्‍या का सामना करना पड़ सकता है. हम आपको यहां बता रहे हैं कि मॉनसून में आपको अपने मेकअप बॉक्‍स में किस तरह के प्रोडक्‍ट को नहीं रखना चाहिए या बाहर जाने से पहले आपको कौन से मेकअप की चीजों को साथ में रखना फायदेमंद रह सकता है.

1.ब्‍लैक काजल

स्‍मज काजल आपके लुक को बेहतर बनाता है लेकिन अगर बरसात के मौसम में आप काजल यूज करने की सोच रही हैं तो ये आपकी समस्‍या को बढ़ा सकता है. जी हां, दिनभर की ह्यू‍मिडिटी की वजह से आपका काजल बेतरतीब हो सकता है. ऐसे में बेहतर होगा कि आप काजल की जगह लिक्विड वॉटरप्रूफ आइलाइनर का प्रयोग करें.

2.लिक्विड फाउंडेशन

मॉनसून में अगर आप लिक्विड फाउंडेशन का प्रयोग कर रही हैं तो बता दें कि आपका फाउंडेशन पसीने और पानी से आसानी से हट सकता है और मेकअप पैची लग सकता है. इस मौसम में बेहतर होगा कि आप बीबी या सीसी क्रीम का प्रयोग करें.

3.नॉन वॉटरप्रूफ मस्‍कारा

अगर आप मस्‍कारा यूज करती हैं तो ये निश्चित रूप से ये आपकी आंखों को आक‍र्षक बनाते हैं. लेकिन अगर आप मॉनसून वेदर में नॉन वॉटरप्रूफ मस्‍कारा का प्रयोग कर रही हैं तो ये आपको मुसीबत में डाल सकता है. ऐसे में मॉनसून आते ही वॉटरप्रूफ मस्‍कारा का प्रयोग करें.

4.ग्‍लीटरी आई शैडो

अगर आप मॉनसून में ग्‍लीटरी आई शैडो का प्रयोग कर रही हैं तो आज से ही ऐसा करना बंद कर दें. ये ग्‍लीटर आपकी आंखों में जा सकता है और यही नहीं, ये आपके पूरे चेहरे पर फैल सकता है.

5.क्रीमी कंसीलर

मॉनसून में अधिक ह्यूमिडिटी होती है ऐसे में अगर आप क्रीमी कंसीलर का प्रयोग करेंगे तो ये कुछ ही देर में मेल्‍ट होकर गायब हो जाएंगे. बेहतर होगा कि आप क्रेयॉन कंसीलर का प्रयोग करें.

6.बालों में स्‍ट्रेटनिंग

अगर आप मॉनसून के मौसम में बालों को सीधा कराने के लिए ट्रिटमेंट लेने की सोच रही हैं तो बता दें कि आपके लिए ये मुश्किल और मुसीबत भरा निर्णय हो सकता है. बेहरत होगा कि आप इन्‍हें नैरिश रखने के लिए अन्‍य ट्रिटमेंट का प्रयोग करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)