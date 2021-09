Try these Hair Rinses it Will Give Your Hair Extra Shine And Bounce : कई बार हम कितना भी शैंपू कर लें लेकिन बालों (Hair) की चिपचिपाहट नहीं जाती. कई बार तो बाल कंडीशनर यूज करने के बाद भी ड्राई लगते हैं और कई बार तरह तरह के हेयर मास्‍क आदि प्रयोग करने पर भी बालों का झडना नहीं जाता. अगर बदलते मौसम में आप भी इस समस्‍या से जूझ रहे हैं तो आपके लिए होममेड (Homemade) हेयर रिंस (Hair Rinses) काफी काम के साबित हो सकते हैं. जी हां, आप घर की किचन में मौजूद चीजों का प्रयोग इसके लिए कर सकते हैं और बालों को नेचुरल (Natural) तरीके से मैनेजबल बना सकते हैं. इसका प्रयोग कर बाल बाउंसी तो होंगे ही, ये बालों को कंडिशन कर शाइनी और मजबूत भी बनाएंगे. तो आइए आज हम आपको 8 तरीके के डीआईवाई हेयर रिंस का प्रयोग यहां बताते हैं.

इन चीजों का हेयर रिंस की तरह करें प्रयोग

1.एप्पल साइडर विनेगर

एप्‍पल साइडर विनेगर में एंटी बैक्‍टीरियल और एंटीऑक्‍सीडेंट गुण होते हैं जो बालों के लिए बहुत फायदेमंद है. यह बालों को बेहतर तरीके से क्‍लीन रखते हैं और अतिरिक्‍त ऑयल को क्‍लीन रखने का काम करते हैं. इसका प्रयोग करने के लिए आप शैंपू करने के बाद एक मग पानी में दो बड़े चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाएं और बालों पर अच्‍छी तरह से डालें. अब इन्‍हें तैलिये से पोछ लें.

2.नींबू का प्रयोग

नींबू के प्रयोग से बालों में डैंड्रफ दूर होते हैं और जड़ें बेहतर तरीके से क्‍लीन रहती हैं. इसका प्रयोग करने के लिए आप एक मग पानी में एक चम्‍मच नींबू का रस मिलाएं और शैंपू के बाद इसे बालों पर डाल लें.

3.गेंदे के फूल का रस

इसे प्रयोग करने के लिए आप दो कप गर्म पानी में मुट्ठी भर गेंदे के फूल को तोड़कर डालें और 10 मिनट उबालें. इसे ठंडा करें और छानकर प्रयोग करें.

4.गुडहल के फूल का प्रयोग

जावाकुसुम यानी गुड़हल का इस्तेमाल बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है. आप इसकी पत्तियों और फूलों को उबालकर रख लें और ठंडाकर बालों को धोएं.

5.चाय का प्रयोग

बालों में चमक लाने के लिए आप चाय के पानी का प्रयोग कर सकते हैं. आप पहले चाय की पत्तियों को पानी में उबालें और एक कप पानी को एक मग पानी के साथ मिलाकर इसे छानकर धुले बालों पर डालें. बालों में चमक दिखेगा और ये मुलायम होंगे.

6.मेथी के बीज का पानी

अगर बालों में रूसी है तो मेथी के बीज का हेयर रिंस तैयार कर सकते हैं. 3 बड़े चम्मच मेथी के दानों को एक मग पानी में रात भर के लिए भिगो दें और दूसरी सुबह पानी को छान कर रख लें. शैंपू के बाद इससे बालों को धो लें.

7.नीम के पत्ते का प्रयोग

बालों में खुजली, इरिटेशन, इंफेक्‍शन, गंध आदि हो तो आप इसका प्रयोग करें. इसे बनाने के लिए चार कप पान में दो मुट्ठी नीम की पत्तियां डालें और रात भर भिगोकर रखें. सुबह इस पानी को छान लें और इसका इस्तेमाल बालों को धोने के लिए करें.

8.गुलाब जल का प्रयोग

अगर बालों में गंध हो जाती हों तो आप खुशबू के लिए एक मग पानी में आधा कप गुलाब जल मिलाएं और बालों को धोने के बाद आखिर में बालों पर डालें. आप चाहें तो इसमें एक चम्‍मच नींबू का रस डाल सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)