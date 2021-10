How To Apply Primer Correctly : उम्र बढ़ने के साथ ही चेहरे पर पोर्स विजिबल होने लगते हैं और मेकअप (Make up) सेटल नहीं लगता. यही नहीं, मेकअप करने पर फाइन लाइन अधिक नजर आने लगते हैं. ऐसे में अगर आप प्राइमर (Primer) का इस्‍तेमाल करें तो आपकी यह समस्‍या ठीक हो सकती है. दरअसल प्राइमर फेस पर एक पतला लयर क्रीएट करता है जो स्किन को स्मूथ करता है. ऐसा करने से मेकअप के लिए क्‍लीन बेस तैयार होता है और पोर्स कवर हो जाते हैं. जिस वजह से फाइन लाइन्स भर जाता है और स्किन यंग लगती है.

इस तरह चुनें प्राइमर

प्राइमर हमेशा अपने स्किन टाइप के हिसाब से चुनें. त्वचा रूखी है तो हाइड्रेटिंग प्राइमर चुनें. यदि आपकी त्वचा तैलीय है तो मैटिफाइंग प्राइमर का उपयोग करें और अगर आपकी एक्ने-प्रोन या बहुत सेंसिटिव स्किन है तो वॉटर बेस्ड प्राइमरों का चयन करें. इसके अलावा नरिशिंग इंग्रीडिएंट्स वाले और एंटीऑक्सीडेंट्स रिच प्राइमर चुनें जो आपकी स्किन को हानि नहीं पहुंचाएगी.

इस तरह करें अप्लाई

– प्राइमर लगाने से पहले चेहरे को साफ करें और मॉइश्चराइज करें.

– अब प्राइमर को लेकर अपनी उंगलियों की टिप पर लें और चेहरे पर डैब करें.

– अब अच्‍छी तरह से अपने चेहरे पर इसे ब्लेंड कर लें.

– प्राइमर लगाने के बाद कुछ सेकेंड रुकें और फिर फाउंडेशन लगाएं.

इन बातों का रखें ख्‍याल

-जब भी प्राइमर लें तो हमेशा एक से दो ड्रॉप ही उंगलियों पर लें. इससे अधिक ना लें.

-प्राइमर लगाने से पहले मॉइश्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है.

-अगर आपकी स्किन डल है तो टिंटेड प्राइमर का इस्तेमाल कर सकती हैं.

-इसे स्किन पर अप्‍लाई करने के लिए ब्रेश या स्‍पंज का प्रयोग ना करें, हमेशा उंगलियों से ही इन्‍हें लगाएं.

सबसे जरूरी बात

अगर आप वॉटर बेस्ड प्राइमर का उपयोग कर रही हैं तो उसके साथ वॉटर बेस्ड फाउंडेशन का ही इस्तेमाल करें. ऐसा करने से आपका मेकअप पैची या मेकअप बेस से सेपरेट नहीं होगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)