How To Get Rid Of Double Chin : गले और ठुड्डी के बीच में जब अत्‍यधिक चर्बी जमा होने लगती है तो इसे डबल चिन (Double Chin) कहा जाता है. दरअसल जब यहां के मसल्‍स एक्टिव नहीं रहते और ये कमजोर होने लगते हैं तो चेहरे के आस पास के हिस्‍सों में फैट (Fat) जमा होने लगती है. ऐसे में अगर आपका वजन बढ रहा है तो चेहरा और गले के आस पास तेजी से फैट जमां होने लगते हैं और डबल चिन नजर आने लगता है. ये ना केवल चेहरे की खूबसूरती को बिगाड़ते हैं आपके चेहरे के जॉ लाइन को भी ढंक देते हैं जिससे चेहरे का आकार बदला हुआ लगने लगता है. कई लोगों को आनुवांशिक कारणों से भी डबल चिन की समस्या होती है. कई लोगों में इसकी वजह से लो कॉन्फिडेंस की समस्‍या भी हो जाती है और वे इसे ढंकने के लिए तमाम तरह के तरकीब लगाते हैं. लेकिन अगर आप इससे परमानेंट छुट्टी चाहते हैं तो आप इन 5 बातों (Tips) को अपनाएं.

1.शुगर फ्री च्यूइंग गम

आप अगर शुगर फ्री च्यूइंग गम चबाते हैं तो इससे आपके जबड़ों का व्‍यायाम होगा और गर्दन पर जमा फैट तेजी से बर्न होगी.

2.मसाज फायदेमंद

अगर आप हर रात सोने से पहले जॉ लाइन और गर्दन पर तेल या क्रीम से मसाज करें तो यह फायदेमंद साबित होता है.

3. वजन करें कम

अगर आपका वजन बढ रहा है तो आप व्‍यायाम करें और कम वसा और कार्बोहाइड्ट्रेट वाली चीज़ें खाएं. ऐसा करने से आपका वजन कम होगा और चेहरे पर जमा फैट कम होने लगेंगे.

4.नेक एक्सरसाइज़ जरूरी

दिन में तीन से चार बार गर्दन को क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज़ घुमाएं. आप ऐसा 10 बार से शुरू करें और धीरे-धीरे बढ़ा कर इसका 4 से 5 सेट करें. जल्‍द ही आपका जॉ लाइन नजर आने लगेगा.

5.विटामिन ई को करें सेवन

अपनी डेली डाइट में अगर आप विटमिन ई से भरपूर भोजन का सेवन करते हैं तो आप इस समस्‍या से बच सकते हैं. इसके लिए आप ब्राउन राइस, डेयरी प्रोडक्ट, नट्स, बीन्स, सेब, सोया बीन्स, मूंगफली आदि को डाइट में शामिल करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

