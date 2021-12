चेहरे को झुर्रियों से बचाना है तो करें ये उपाय, 10 साल कम लगेगी उम्र

How To Prevent Winkles With Home Remedy : एक उम्र के बाद चेहरे पर झुर्रियां आना सामान्‍य बात है. लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पर उम्र से पहले ही फाइन लाइन नजर आने लगती हैं. यही नहीं, चेहरे पर झाइंयां पड़ने से उम्र तुलना में अधिक दिखने लगती हैं. इसकी वजहें कई हैं. इनमें से एक है खराब लाइफ स्‍टाइल और खान पान. इसका असर हमारी त्‍वचा पर सबसे पहले नजर आता है. फिर वह चेहरे पर झाइयां हों या रिंकल्‍स इन्‍हें हटाना आसान काम नहीं होता. लगातार बढते तनाव का असर भी चेहरे की त्‍वचा पर पड़ती है. अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप कुछ घरेलू नुस्‍खों को अपनाकर इस परेशानी को दूर कर सकते हैं.

झुर्रियां दूर करने के लिए अपनाएं ये टिप्‍स

1.चेहरे को रखें ड्राइनेस से दूर

चेहरे को झुर्रियों से बचाने के लिए जरूरी है कि चेहरे को ड्राइनेस से बचाया जाए. इसके लिए चेहरे को दिन में दो बार साफ पानी से धोएं और मॉश्‍चराइज करें. आप फेस को क्लीन करने के लिए माइल्ड क्लींजर का ही इस्तेमाल करें. जब भी धूप में निकलें तो 30 एसपीएफ से ज्यादा वाला सनस्क्रीन लगाएं और स्किन को धूप से बचाकर रखें.

2.भरपूर नींद जरूरी

बेहतर स्किन के लिए गहरी नींद जरूरी है. सोने से आपकी पूरी बॉडी रिपेयर होती है और स्किन हील होती है. ऐसे में रात को कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करें. सोने से तनाव का असर भी कम होता है और स्किन पर असमय झुर्रियां नहीं पड़ती हैं.

3.खानपान पर विशेष ध्‍यान

जहां तक हो सके खानपान में फलों और सब्जियों को शामिल करें. हेल्‍दी डाइट त्वचा को चमकदार बनाती है. जहां तक हो सके भोजन में सलाद और दही को शामिल करें. सुबह नाश्ते में ड्राइफ्रूट्स खाएं और दिनभर भरपूर पानी पिएं. ऐसा करने से स्किन लंबे समय तक यंग रहेगी.

4.स्‍ट्रेस से बचें

टेंशन आपकी स्किन के लिए बहुत ही हानिकारक है. ऐसे में तनाव को जहां तक हो सके खुद से दूर करें. दरअसल जब आप स्‍ट्रेस में होते हैं तो शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा बनने हैं जो कोलेजन को ब्रेक करता है. बता दें कि कोलेजन आपकी त्वचा को शाइनी और ग्‍लोइंग बनाने में अहम भूमिका निभाता है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

