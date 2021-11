महंगी नाइट क्रीम की जगह त्वचा पर लगाएं देसी घी, रातभर में मिलेंगे कई फायदे

Benefits Of Applying Ghee On Skin: अब तक आपने रात को सोते वक्‍त नाइट क्रीम का उपयोग किया होगा लेकिन इसके बावजूद चेहरे पर ड्राइनेस की समस्‍या आ रही है तो आपको कुछ ऐसी ब्‍यूटी टिप्‍स (Beauty Tips) बता देते हैं, जिनकी मदद से आपकी त्वचा निखरेगी भी और स्वस्थ भी रहेगी. आप गाय के दूध से तैयार घी (Ghee) का उपयोग कर सकते हैं. घी को अगर आप अपने चेहरे पर अप्‍लाई (Applying Ghee On Face) करें तो ये आपकी स्किन को कई तरीके से हील करेगा. साथ ही चेहरे पर नेचुरल ग्‍लो (Glow) लाएगा.

ओनलीमाईहेल्‍थ के अनुसार, आयुर्वेद में देसी घी का प्रयोग घाव को ठीक करने के लिए सालों से किया जा रहा है. इसका प्रयोग जलने, कटने, सूजन को ठीक करने के अलावा फटे होठों को ठीक करने के लिए भी किया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि इसका प्रयोग हम त्वचा संबंधी और किन-किन लाभों को पाने के लिए कर सकते हैं.

स्किन पर घी के प्रयोग से मिलते हैं ये फायदे (Benefits Of Applying Ghee)

1. सन बर्न को ठीक करने के लिए

अगर अधिक धूप में रहने से अपने स्किन पर सन बर्न (Sun burn) की समस्‍या आ गई है तो आप सोने से पहले चेहरे को अच्‍छी तरह साफ कर प्रभावित एरिया में घी लगाएं. जल्‍दी ही सनबर्न के निशान गायब हो जाएंगे.

2. सूजन होने पर

अगर शरीर में कहीं पर सूजन (Swelling) हो जाए तो उस सूजन को दूर करने में घी आपके बेहद काम आ सकता है. सूजन को रोकने के लिए घी को रात में सोते वक्त अप्लाई करें और अगले दिन चेहरे को पानी से धोने से पहले चेहरा किसी सूती कपड़े से साफ कर लें.

3. फटे होंठों को करे ठीक

फटे होंठों की समस्या से छुटकारा दिलाने में घी आपके बेहद काम आ सकता है. आपको बस रात को सोने से पहले घी को अपने होंठों पर लगाना है. आप चाहें तो दिन में भी अपने होंठों पर घी अप्‍लाई कर सकते हैं.

4. संक्रमण करे दूर

संक्रमण को दूर करने के लिए या त्वचा की लालिमा को दूर करने के लिए आप घी का प्रयोग कर सकते हैं. त्वचा पर खुजली, त्वचा के संक्रमण के कारण लालपन, त्वचा का सूखापन आदि आसानी से दूर हो जाते हैं.

5. ड्राइनेस करे दूर

सर्दियों (Winter) में त्वचा रूखी और बेजान नजर आ रही है तो ऐसे में घी इस समस्या को दूर करने में आपके बेहद काम आ सकता है. रात को सोने से पहले रूई के माध्यम से अपनी त्वचा पर घी का इस्तेमाल करें. एक ही रात में ड्राइनेस दूर हो जाएगी.

6.चेहरे के काले धब्बों को करें दूर

डार्क स्‍पोट्स (Dark spots) की समस्‍या है तो आप रात में घी का उपयोग करके इन परेशानी को दूर कर सकते हैं. आप रोज घी का इस्तेमाल नाइट क्रीम (Night cream) की तरह कर सकते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)