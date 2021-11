सर्दियों में रोज पिएं गाजर और चुकंदर का जूस, 10 दिन में ही स्किन में दिखने लगेगा निखार

Benefits Of Carrot And Beetroot Juice For Skin : गाजर और चुकंदर स्किन के लिए कई मामलों में फायदेमंद होते हैं. गाजर और चुकंदर आयरन, विटामिन और मिनरल्स के काफी अच्छे सोर्स हैं जो स्किन को डीटॉक्‍स करने के साथ साथ शरीर से विषाक्त पदार्थ (toxic substances) को बाहर निकालने का काम भी करते हैं. इससे त्वचा साफ और निखरी दिखती है. गाजर और चुकंदर जूस (Carrot And Beetroot Juice) के सेवन से त्वचा की कोशिकाएं या स्किन सेल्स (skin cells) हेल्‍दी होते हैं और मुहांसों, फोड़े-फुंसियों की समस्याओं से भी बचे रहते हैं. सर्दी के मौसम में इस जूस को पीने से स्किन की ड्रायनेस (skin dryness) दूर होती है और स्किन ग्लो करती नजर आती है.

नेटमेड्स के मुताबिक, गाजर और चुकंदर में फाइबर, विटामिन सी, फॉलेट, विटामिन बी6, मैग्‍नेशियम, आयरन, फास्‍फोरस आदि तत्‍व होते हैं जो स्किन सेल्स की मरम्मत करने में मदद करता है. तो आइए जानते है कि विंटर में गाजर और चुकंदर का जूस पीने से त्वचा को क्‍या क्‍या फायदे (Benefits) मिलते हैं.

विंटर में गाजर और चुकंदर का जूस पीने के फायदे

1.निखार लाए

सूर्य की हानिकारक किरणों की वजह से कई बार त्वचा डल, रूखी और बेजान नजर आती है जबकि इस जूस को रोज पीने से आपकी त्वचा की रंगत में धीरे-धीरे निखार आने लगता है और त्‍वचा शाइनी दिखती है.

2.एजिंग प्रोसेस को रोके

गाजर और चुकंदर का जूस पीने से बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम किया जा सकता है. एजिंग के लक्षण जैसे झुर्रियां, मुहांसे, धब्बे और महीन रेखाएं आदि दूर होती हैं और चुकंदर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करता है. गाजर और चुकंदर दोनों में विटामिन ए, कैरोटेनॉयड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फेशियल टिश्यू को टाइट करने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करते हैं.

3.पिगमेंटेशन रोके

आजकल पिगमेंटेशन की समस्या काफी आम हो गई है. ऐसे में अगर आप रोज गाजर, चुकंदर का सेवन करें तो पिगमेंटेशन को कम किया जा सकता है. इस जूस को पीने से त्वचा को नरम और मुलायम रखने में भी मदद मिलती है.

4.ड्राइनेस को करे दूर

सर्दी के मौसम में ड्राइनेस की समस्‍या को कम करने के लिए आप गाजर और चुकंदर का जूस पिएं. यह जूस त्वचा को नेचुरली हाइड्रेट, मॉयश्चराइज करते हैं और स्किन को सॉफ्ट, ग्लोइंग बनाने में मदद करते हैं.

5.दाग-धब्बे होते हैं दूर

इसके सेवन से त्वचा पर मुहांसे या एक्ने की समस्‍या तो दूर होती ही है, इसके दाग और धब्‍बों को भी धीरे धीरे कम हो जाती है.

6.मुहांसे को रखे दूर

गाजर, चुकंदर में मौजूद तत्व बॉडी को डीटॉक्‍स करती है जिससे त्वचा हेल्‍दी रहती है और मुहांसे आदि दूर रहते हैं.

