Benefits Of Financial Independence For Woman : बदलते दौर और बढ़ती महंगाई में बेहतर जीवन (Better Life) जीने के लिए यह जरूरी है कि घर के हर वो सदस्‍य आर्थिक रूप से आत्‍मनिर्भर (Financial Independence) हों जो शारीरिक रूप से सक्षम हैं. दरअसल, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो अपने लिए एक बेहतर जीवन चुनने में आसानी होती है. महिलाओं (Women) के लिए भी ये ही नियम लागू होता है. दरअसल, भारत में कई ऐसी महिलाएं हैं जो एक कुशल गृहिणी और मां तो हैं लेकिन इन सबके के बदले उन्‍हें अपने करियर से हाथ धोना पड़ा. कई महिलाएं तो पढ़ी लिखी हैं लेकिन मेटरनिटी लीव के बाद कभी ऑफिस ज्‍वाइन ही नहीं कर पाईं और इस वजह से उनका बना हुआ करियर भी खत्‍म हो जाता है.

ऐसी महिलाओं के लिए बाद में कई तरह की दिक्‍कतें आने लगती हैं और उन्‍हें समस्‍याओं से उबरने का मौका ही नहीं मिल पाता. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से आत्‍मनिर्भर होना क्‍यों जरूरी है और इसके क्‍या फायदे होते हैं.

महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से आत्‍मनिर्भर होने के फायदे

घर खर्च में मदद

जब एक महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है तो वो बेहतर तरीके से अपने परिवार को हर तरह से सपोर्ट कर पाती है. महंगाई के इस युग में केवल एक इंसान की सैलरी से घर चलाना आसान नहीं होता. ऐसे में महिला की आमदनी घर खर्च को काफी आसान बना देती है.

सेल्‍फ रिस्‍पेक्‍ट

जब महिलाएं कमाई खुद करती हैं तो उन्‍हें हर छोटे-बड़े खर्चे के लिए पति से परमिशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती. वह खुद पर खर्च भी कर सकती हैं.

रहती हैं सम्मान से

जो महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं उन्हें घर-परिवार में अधिक सम्मान मिलता है. हालांकि, यह सच है कि एक गृहिणी का कार्य अधिक कठिन होता है लेकिन फिर भी हमारे समाज में उनके काम को अहमियत नहीं दी जाती. लेकिन अगर आप आत्‍मनिर्भर हैं रिश्तेदार और पड़ोसी भी आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं.

प्रताड़ना सहने की मजबूरी नहीं

हमारे देश में अधिकतर महिलाएं ऐसी हैं जिन्‍हें घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होने की वजह से अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा पातीं. लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं तो आपको अन्याय सहन करने की आवश्यकता नहीं होती.

बढ़ता है आत्मविश्वास

जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं तो उनमें अधिक आत्मविश्वास होता है. यह आत्मविश्वास उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करता है. यही नहीं, वो अपने परिवार और बच्‍चे के भविष्‍य के लिए बेहतर विकल्‍प ढूंढने और निर्णय लेने में सक्षम होती हैं.

