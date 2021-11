बाल हो गए हैं डैमेज तो पार्लर नहीं लैवेंडर ऑयल का करें इस्तेमाल, जानें इसके फायदे

Benefits Of Lavender Oil For Hair : लैवेंडर ऑयल (Lavender Oil) न सिर्फ बालों को नरिश करता है बल्कि इसमे मौजूद एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनजियोलिटिक गुण बालों को ग्रोथ (Hair Growth) और पोषण भी देते हैं. लैवेंडर आयल से जुड़े फायदे (Benefits) अनगिनत हैं लेकिन इसका सही इस्तेमाल (Use) शायद ही किसी को मालूम होता है. लैवेंडर ऑयल का इस्तेमाल करने के तरीके की बात करें तो इसे अगर कंडीशनर के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाए तो बालों को हाइड्रेट और पौष्टिकता प्रदान करने में मदद मिलती है. यही नहीं, अगर आप इसे नारियल तेल के साथ मिलाकर बालों में मसाज करें तो बाल पौष्टिकता से भरे रहते हैं. यही नहीं आप लैवेंडर ऑयल को हेयर सीरम की तरह भी प्रयोग में ला सकते हैं.

बालों में लैवेंडर ऑयल लगाने के फायदे

1.एलर्जी करे दूर

लैवेंडर ऑयल में एंटी बैक्टेरियल गुण होते हैं जिस वजह से बालों और स्‍कैल्‍प में फंगस, डैंड्रफ आदि नहीं होता. इसके अलावा अगर सिर में खुजली की समस्‍या है तो बालों में किसी तरह की एलर्जी नहीं होती.

2.हेयर ग्रोथ बढ़ाए

लैवेंडर ऑयल बालों के ग्रोथ को बढाता है. यही नहीं, अगर आपके बाल पतले हो गए हैं तो आप इसे अपने हेयर प्रोडक्‍ट में डालकर अगर प्रयोग करें तो आपके बालों की ग्रोथ बढेगी और बाल मोटे और घने होंगे.

3.सूजन को करे ठीक

अगर आपके बालों के पोर्स में किसी तरह की खुजली या इनफ्लामेशन हुआ है तो आप लैवेंडर ऑयल का प्रयोग करें. इसके प्रयोग से स्‍कैल्‍प में जलन आदि को दूर करता है. यही नहीं, अगर पोर्स में किसी तरह का सूजन आदि है तो इसके प्रयोग से तेजी से हील हो जाती है.

4.बाल होंगे हेल्दी

बालों को हेल्दी और मजबूत बनाने के लिए आप अपने बालों में लैवेंडर आयल लगाएं. सिर में नियमित रूप से मालिश करने पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है जिससे बाल सामान्य से ज्यादा तेजी से बढ़ते और घने होते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

