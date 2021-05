स्वाद और सेहत के लिए खाते होंगे उड़द की दाल, चेहरे को संवारने के लिए भी करें इसका इस्तेमाल

उड़द की दाल का सेवन तो आप अक्सर करते ही होंगे. इमरती और दही भल्ले के ज़रिये भी इसका टेस्ट आपने कई बार लिया होगा. लेकिन क्या कभी आपने उड़द की दाल को चेहरा संवारने के लिए (For grooming beauty) इस्तेमाल किया है? क्या आप जानते हैं कि ये सेहत को ही नहीं (Not only health) बल्कि सौंदर्य को निखारने में भी काफी मदद करती है? अगर नहीं जानते हैं तो यहां जानें, कि उड़द की दाल किस तरह से सौंदर्य के लिए भी फायदेमंद (Also beneficial for beauty) है और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है.चेहरे की स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए आप आधा कप उड़द की दाल को रात भर पानी में भिगो कर रख दें. सुबह इसको धोकर पानी से अलग कर लें. इसमें चार बादाम, तीन चम्मच दूध और दो चम्मच गुलाब जल मिला लें. इन सबको साथ में बारीक पीस कर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह से लगाएं. इसको बीस मिनट तक लगा रहने दें फिर ठंडे पानी से चेहरा धो लें.मुहांसो से निजात पाने के लिए आप आधा कप उड़द दाल को रात में भिगोकर रख दें. सुबह पानी से अलग करके इसको बारीक़ पीसकर पेस्ट बना लें. इसमें दो चम्मच गुलाब जल और एक चम्मच ग्लिसरीन मिलाएं. इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर फेस पैक की तरह से लगाएं. बीस मिनट तक इस पेस्ट को लगा रहने दें फिर हल्के हाथों से चेहरे पर मसाज करें और इसके बाद चेहरा धो लें.ब्लैकहेड्स हटाने के लिए आप आधा कप उड़द की दाल को रात में पानी में भिगो दें. इसके साथ ही पांच बादाम भी भिगो दें. सुबह इसको धोकर पानी से अलग कर लें. दाल और बादाम को थोड़ा सा दूध मिलाकर साथ में बारीक पीस लें. इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर अप्लाई करें. बीस मिनट तक लगा रहने दें फिर ठंडे पानी से धो लें.चेहरे से सनबर्न हटाने के लिए आधा कप उड़द की दाल को रात में भिगो दें. इसको सुबह धो लें और बारीक पीसकर पेस्ट बना लें. इस में दो चम्मच दही मिलाएं और इसको चेहरे और गर्दन पर लगाएं. इस पेस्ट को हल्का सूख जाने तक चेहरे पर लगा रहने दें, इसके बाद हल्के हाथों से चेहरे की मसाज करें. फिर चेहरा धो लें.