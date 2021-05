अखरोट का तेल बाल झड़ना रोकेगा और चेहरे पर लाएगा चमक, हैं कई फायदे

Benefits Of Walnut Oil For Body Skin And Hair- ये तो सभी जानते हैं कि अखरोट का सेवन करने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं. अखरोट का सेवन करने से जहां इम्यूनिटी बूस्ट होती है, तो याददाश्त भी तेज़ होती है. इसके साथ ही ये हड्डियों को मजबूत करने और हार्ट को हेल्दी रखने में भी मदद करता है. लेकिन शरीर के लिए केवल अखरोट ही फायदेमंद नहीं होता. इसका तेल भी शरीर, त्वचा और बालों को कई तरह के फायदे पहुंचाता है. आइये जानते हैं अखरोट के तेल के फायदों के बारे में.अखरोट का तेल इस्तेमाल करने से डार्क सर्कल्स दूर होते हैं. इसके लिए रोजाना रात को सोने से पहले अखरोट के तेल की कुछ बूंदों को हथेली पर लेकर आंखों के नीचे लगाएं फिर उंगलियों की मदद से हल्के हाथों से कुछ देर मसाज करें.कई बार उम्र से पहले चेहरे पर झुर्रियां नज़र आने लगती हैं. इसको दूर करने के लिए आप रोज़ाना रात को सोने से पहले हल्के हाथों से अपने चेहरे की मसाज अखरोट के तेल से करें. इससे झुर्रियां दूर होंगी साथ ही स्किन में कसाव आएगा जिससे फेस पर ग्लो भी आएगा.बालों के टूटने-झड़ने की दिक्कत को दूर करने के लिए आप अखरोट के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए अखरोट के तेल को गुनगुना करके रोज़ाना इस तेल से अपने स्कैल्प और बालों की मसाज करें. इससे बालों को मजबूती भी मिलती है. साथ ही इस तेल के इस्तेमाल से डेंड्रफ से भी निजात मिलती है.बालों का रूखापन दूर करने के लिए और चमक बढ़ाने के लिए भी आप अखरोट के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए रात को सोने से पहले या शैम्पू करने से दो घंटे पहले अखरोट के तेल से सिर की अच्छी तरह से मालिश करें. साथ ही बालों की जड़ से सिरे तक भी इस तेल को अच्छी तरह से लगाएं. इससे बाल घने और लम्बे भी होंगे.कई बार शरीर, चेहरे या बालों में फंगल इंफेक्शन हो जाता है. इससे राहत पाने के लिए अखरोट के तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है. इस एंटीमाइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं जो संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर के इंफेक्शन को दूर करने में मदद करते हैं.रोज़ाना अखरोट के तेल से सिर की मालिश करने से जहां याददाश्त तेज होती है. तो वहीं तनाव भी दूर होता है. इसके साथ ही थकान और अनिद्रा से भी राहत मिलती है और नींद अच्छी आती है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)