गर्मियों में इन 5 रंगों के कपड़े जरूर रखें वार्डरोब में, चिलचिलाती धूप में भी आपको रखेंगे कूल

Best Colors To Wear For Hot Summer : गर्मी (Summer) में चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के थपेड़े जीना मुश्किल कर देते हैं. फिर दफ्तर जाना हो, कॉलेज पहुंचना हो या किसी काम से ट्रैवल करना हो, हर काम जैसे सजा लगती है. खासतौर पर जब तापमान 40 डिग्री पार करने लगा हो, तो बाहर की तीखी धूप से खुद को बचाए रखना बहुत मुश्किल लगता है. ऐसे में अगर आपने सिंथेटिक कपड़े या गहरे रंग के कपड़े पहने रखे हैं, तो सूरज की किरणों को ये अधिक अवशोषित करते हैं और इससे बनने वाली हीट स्किन पर घमौरियां, रैशेज जैसे कई दिक्‍कतें पैदा करने लगते हैं. आमतौर पर गर्मी के मौसम में सफेद रंग (Colour) हर किसी की पहली पसंद होती है. सफेद रंग के कपड़े बॉडी को कूल रखने और तापमान को मेंटेन करने में मदद करते हैं. लेकिन, ऐसे ही कुछ और भी रंग हैं, जो आपको चिलचिलाती धूप में कूलिंग इफेक्‍ट दे सकती हैं. यहां हम आपको समर फैशन (Fashion) के मुताबिक कुछ ऐसे रंगों की जानकारी दे रहे हैं, जिन्‍हें पहनकर आप खुद को लंबे समय तक कूल और फ्रेश रख सकते हैं.

गर्मियों में पहने इन रंगों को कपड़े

आसमानी रंग

आसमानी रंग के फैब्रिक वाले कपड़े गर्मी की चिलचिलाती धूप में काफी सुकून देती है. ऐसे में अगर आप आसमानी, नीला रंग अपने समर ड्रेस कलेक्‍शन में एड करें, तो ये आपको गर्मी से राहत दिलाने में मदद कर सकता है.

सफेद रंग

गर्मी के मौसम में सफेद रंग एवरग्रीन कलर है. दरअसल सफेद रंग गर्मी को सोखता नहीं और गर्मी को रिफ्लेक्‍ट करने का काम करता है. आप सफेद रंग का कॉटन शर्ट, फ्रॉक, स्‍कार्फ, कैप आदि कैरी कर गर्मी के असर को दूर कर सकते हैं.

पीच यल्‍लो

पीच यल्‍लो यानी हल्‍का पीला रंग नेचुरल कलर है, जो धूप या गर्मी में आंखों में चुभता नहीं है. ऐसे में आप हल्‍का पीला रंग का टीशर्ट, ड्रेस, साड़ी, स्‍कार्फ आदि आसानी से कैरी कर सकते हैं.

बेबी पिंक

आमतौर पर बेबी पिंक कलर को लड़कियों का कलर माना जाता है, लेकिन गर्मी में लड़के भी इस रंग को आसानी से कैरी कर सकते हैं. बेबी पिंक कलर भी आंखों में सूदिंग इफेक्‍ट देता है और चिलचिलाती धूप में रिलीफ पहुंचाता है.

लाइट ग्रे कलर

लड़कों के लिए लाइट ग्रे कलर गर्मी में पहनने के लिए परफेक्‍ट है. हालांकि, इस रंग की ड्रेस लड़कियां भी खूब पसंद करती हैं. तो इस मौसम में अगर आप गर्मी से बचाने वाले रंगों को ढूंड रहे हैं, तो इन रंगों को अपने वार्डरोब में जरूर शामिल करें.

