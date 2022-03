Sweet Destinations Of India : मीठा खाने के शौकीन हैं तो भारत के ये 4 शहर किसी जन्नत से कम नहीं लगेंगे

Best Destinations in India for Sweets Lovers : रसगुल्‍ले, घेवर, जलेबियां, रबड़ी या खाजा. हमारी संस्कृति में मिठाइयों (Sweets) की परंपरा (tradition) बहुत पुरानी रही है. खुशियों में मिठाई खाना और मिठाइयां बांटना हमारी परंपरा है. यहां तक कि खाने के बाद अगर मिठाई ना परोसी जाए तो आतिथ्‍य अधूरा माना जाता है. ये तो बात हुई परंपराओं और संस्कृतियों की. अगर बात करें लजीज मिठाइयों के लिए प्रचलित शहरों की तो भारत के कई ऐसे शहर (City) हैं जो अपनी पाक कला (Culinary Skills) और पकवानों के लिए दुनियाभर में जाने जाते हैं.

यहां हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के उन 4 शहरों के बारे में, जिनके विरासत में पाक कला रची बसी है. खासतौर पर जिन शहरों की खास मिठाइयों को दुनियाभर में पहचान मिली है और सैलानी बड़ी संख्‍या में यहां की मिठाइयों को चखने के लिए हजारों मील दूर से आते रहे हैं. अगर आप भी मिठाई खाने के शौकीन हैं तो आपको इन शहरों में जरूर जाना चाहिए और लजीज मिठाइयों का आनंद देना चाहिए.

भारत के वे 4 शहर जो मिठाइयों के लिए फेमस हैं

कोलकाता

कोलकाता का मशहूर रसगुल्‍ला . Image : Canva

मिठाइयों की बात हो और कोलकाता का नाम ना आए ऐसा कैसे हो सकता है. यहां हर गली चौराहे पर आपको मिठाई की दुकानें दिख जाएंगी. कोलकाता को निर्विवाद रूप से भारत के सबसे मीठे शहर की उपाधि दी जा सकती है. पारंपरिक मिठाइयों की बात करें तो बलराम मलिक, राधारमन मलिक, नकुर एंड गिरीश सन्‍स, भिंमनाग की दुकानों पर आप जा सकते हैं. सर्दियों में वहां नोलेन गुर पायेश जो कि ताड़ के गुड़ से बननेवाली बंगाली खीर है, उसका स्वाद हर किसी को लेना ही चाहिए. इसके अलावा, नारियल और सूखे मेवों से बने पतिशाप्ता को भला कैसे भूला जा सकता है. इसके अलावा सैंकड़ों किस्‍म के बंगाली सोन्देश आप चखते-चखते थक जाएंगे. इसके अलावा पारंपरिक रसगुल्ला, बेक्‍ड रसगुल्‍ला और ताज़े छेने से बनी हजारों किस्‍म की मि‍स्‍टी आपको गली गली में मिल जाएंगी.

लखनऊ

लखनउ का फेमस शाही टुकड़ा. Image : Canva

नवाबों की नगरी लखनऊ अपनी पाककला के लिए सदियों से जाना जाता रहा है. यहां दुनियाभर के चटोरे पहुंचते हैं और ज़ायकों का आनंद लेते हैं. यहां कबाब और बिरयानी के अलावा भी बहुत कुछ मिलता है. अगर आप यहां सर्दियों में आएं तो फिर मिठाइयों की वेरायटी आपका स्‍वागत करेंगी. काले गाजर का हलवा, मक्‍खन मलाई, रेवड़ी, शाही टुकड़ा, मलाई की गिलौरी और तरह तरह के पेड़े, भला लखनऊ से बढ़िया कहां मिल सकता है. शहर की सबसे पुरानी मिठाइयों की दुकान में से एक छप्पन भोग स्वीट शॉप की मक्खन मलाई का स्वाद हर सैलानी को चखना ही चाहिए.

अमृतसर

अमृतसरी लस्‍सी Image : Canva

अमृतसर को भोजन प्रेमियों का मक्का भी कहा जाता है. वैसे तो इस शहर को तंदूरी टिक्का और घी में डूबे हुए परांठों के लिए दुनियाभर में जाना जाता है पर आपको बताएं कि मीठे के शौकीनों के लिए भी अमृतसर किसी जन्नत से कम नहीं है. अमृतसर के बेसन के लड्डू और पिन्नी किसे पसंद नहीं. अमृतसर की गलियों और सड़कों पर स्वादिष्ट फिरनी और गरम जलेबियां हर कहीं दिख जाएंगी. इस शहर में जाकर अगर आपने मलाईदार लस्सी का स्वाद नहीं चखा तो कुछ नहीं चखा. यहां का मैंगो और केसर लस्सी, फ्रूट क्रीम और कुल्फ़ा वाकई खास है. कुल्फ़ा दरअसल कुल्फ़ी फालूदा है जिसमें फिरनी की टॉपिंग की जाती है. इसके अलावा, गोंद और गुलाबजल से इसमें खास फ्लेवर दिया जाता है और इसमें रबड़ी भी डाली जाती है. अमृतसर के अलावा आपको कहीं भी कुल्फ़ा खाने को नहीं मिलेगा.

मैंगलोर

मैंगलोर का फेमस सुनोली. Image : Canva

अगर आप यहां की कुछ पारंपरिक मिष्ठान की तलाश में हैं तो आपको ओशिएनिक पार्क होटल के सागर रत्ना की सुनोली (मीठा पैन केक) ज़रूर ट्राय करना चाहिए. न्यू ताज महल कैफ़े में आप मैंगलोर के फ़ेमस बन का स्वाद चख सकते हैं. कर्नाटक का एक और यूनीक स्वाद जो मैंगलोर में आप चख सकते हैं वो है चिरोटी. ये फ्राई की हुई फ़्लैकी पेस्ट्री है. अगर आप आइसक्रीम के शौकीन हैं तो मैंगलोर की मशहूर आइसक्रीम शॉप पब्बास जरूरत जाएं. यहां कई अनूठे फ़्लेवर्स मिलते हैं जो और कहीं नहीं मिलते.

