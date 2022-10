हर आउटफिट के साथ हिट हैं ये 5 बेस्ट नेचुरल हेयर स्टाइल ऑप्शंस

हाइलाइट्स मेसी पोनीटेल वेस्टर्न और एथेनिक आउटफिट्स के साथ अच्छी लगती है. खुले बालों में सॉफ्ट कर्ल्स आजकल हर जगह हिट हैं. हाफ टाई हेयर लुक को मैचिंग क्लिप के साथ स्टाइल करें.

Best Hairstyles for Every Outfit: एक के बाद एक त्योहारों का सीजन अब शुरू हो चुका है. ऐसे में दोस्तों के साथ पार्टी, घरवालों के साथ छोटे-मोटे फंक्शन भी शुरू हो जाते हैं. पार्टी हो या फैमिली फंक्शन इन सभी में आउटफिट के साथ मैचिंग मेकअप तो अच्छा लगता ही है लेकिन अपने ओवरऑल लुक को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने के लिए जरूरी है उसे अच्छे से हेयर स्टाइल के साथ मैच करना. आपका हेयर स्टाइल आपके ओवरऑल लुक को पहले से ज्यादा खूबसूरत भी बना सकता है और बालों में की गई छोटी सी चूक लुक को बर्बाद भी कर सकती है. अगर आप भी हेयर स्टाइल बनाने में बहुत प्रो नहीं है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं, कुछ बेसिक और नेचुरल हेयर स्टाइल जो हर आउटफिट के साथ हिट हैं. आइए जानते हैं,

हर आउटफिट के साथ हिट हैं, ये नेचुरल हेयर स्टाइल :

मेसी पोनीटेल –

आजकल मेसी और सिंपल पोनीटेल काफी फैशन में है जो लगभग सभी लुक्स के साथ काफी क्रिएटिव और खूबसूरत लगती है. आप इस मेसी पोनीटेल को वेस्टर्न ड्रेस और एथेनिक ड्रेस दोनों के साथ स्टाइल कर सकती हैं.

सेंटर पार्टीशन –

आजकल सभी बॉलीवुड सेब्रिटीज में बालों का सेंटर पार्टीशन काफी ट्रेंड कर रहा है. यह एकदम नेचुरल और आसान हेयर स्टाइल है जिसे आप बालों को हल्का स्ट्रेट या कर्ल करके भी बना सकती हैं और ये हर ड्रेस के साथ काफी खूबसूरत लगता है.

ओपन कर्ली हेयर –

साड़ी, सूट, गाउन और वेस्टर्न जींस-टॉप के साथ ओपन और कर्ली बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं. इन्हें बनाने के लिए आपको बालों को नीचे के पार्ट्स से हल्का कर्ल करना है और बालों को ओपन छोड़ देना है. इस हेयरस्टाइल को आप जल्दी में भी आसानी से बना सकते हैं.

हाफ टाई हेयर लुक –

हाफ टाई हेयर लुक को क्रिएट करना काफी आसान है, इसमें आपको केवल अपने आगे के बालों को पीछे की तरफ ले जाते हुए हाफ मेसी बन या हेयर क्लिप से टाई करके बाकी के बालों को खुला छोड़ दें.

मेसी हेयर बन –

ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट्स के साथ मेसी बन बनाकर व्हाइट गजरे के साथ स्टाइल कर सकती हैं. वहीं अगर आप कोई वेस्टर्न ड्रेस पहन रही हैं तो बन और थोड़ा असेंबल करके स्टाइल करें और गजरे के बजाय मैचिंग क्लिप के साथ लुक कंप्लीट कर सकती हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

इसे भी पढ़ें : चेहरे पर नेचुरली बढ़ाना है ग्‍लो तो करें स्किन फास्टिंग, जानें इसके फायदे

इसे भी पढ़ें: Blackhead Removal: टी ट्री ऑयल ब्लैकहेड्स की समस्या से देगा निजात, जानें इस्तेमाल करने के 5 आसान तरीके

Tags: Fashion, Hair Beauty tips, Lifestyle