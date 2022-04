Best Places To Visit In India In May : वैसे तो गर्मी (Summer) के मौसम में सफर एक बड़ी चुनौती होती है. लेकिन अगर आप गर्मी और अपने रोज की लाइफ से ब्रेक लेने की सोच रहे हैं तो मई (May) में कई ऐसे हिल स्टेशन (Hill Stations) हैं जहां जाकर आप खुद को तरोताजा महसूस कर सकते हैं. इन जगहों तक जाना भी आसान है और गर्मी में ट्रैवेल के लिए इनसे बेहतरीन ऑप्शन कुछ हो नहीं सकता. मई की गर्मी से दूर पहाड़ों की सर्द हवा का मज़ा ही कुछ अलग है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आप मई में अगर टूर प्‍लान कर रहे हैं तो कौन से डेस्टिनेशन आपके लिए बेस्‍ट ऑप्‍शन हो सकता है.

तवांग

मई की गर्मी से दूर अरुणाचल प्रदेश का ये खूबसूरत शहर 2,669 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है. चारों तरफ हिमालय से घिरा ये शहर लगभग पूरे साल बर्फ से ढंका रहता है. उंची नीची घाटियां, पहाड़ और साफ झील इस शहर को मई में घूमने के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं. यहां शहर के सड़कों के किनारे कई बौद्ध मठ बने हैं जो माहौल को आध्‍यात्मिक भी बनाते हैं. आपको बता दें कि असम के तेजपुर से तवांग जाना सबसे आसान रास्‍ता है. तवांग जाने के लिए आप तेजपुर से सरकारी और प्राइवेट बसें या एसयूवी ले सकते हैं.

पंच मढ़ी

मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पंच मढ़ी. इसे मई में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है. सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच स्थित पंचमढ़ी हरे-भरे पहाड़ों और जंगलों के लिए जाना जाता है. ऐतिहासिक गुफाओं, चट्टानों पर की गई रोचक कलाकारी और बेहतरीन झरनों की वजह से ये टूरिस्‍ट के बीच और भी पॉप्‍युलर है. अगर आपको वाइल्ड लाइफ पसंद करते हैं तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बिसन लॉज आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है.बता दें कि पंचमढ़ी रोड और रेलवे नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है. पंचमढ़ी के लिए पिपरिया सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है. फ्लाइट से जाने के लिए आप भोपाल और जबलपुर एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं जो पंचमढ़ी के सबसे नजदीकी एयरपोर्ट हैं.

धर्म शाला

हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से घिरा धर्मशाला बहुत ही प्यारा सा शहर है. इसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है. यहां बाज़ार, म्यूजियम, मठों वाले धर्मशाला आदि सोलो ट्रैवेलर्स के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन माना जाता है. धर्मशाला शांति और सुकून की जगह है और यहां योग आध्यात्म के कई केन्द्र हैं. यहां पहुंचने के लिए आप दिल्ली, शिमला और देहरादून से बस ले सकते हैं. इन बसों से धर्मशाला पहुंचकर आप टैक्सी ले सकते हैं.

ऊटी

निलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा ऊटी खुशनुमा शहर है ऊटी. तमाम झरने और झीलों वाला ये शहर मई में भारत में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है. यहां छोटे-छोटे कॉटेज, चाय बगान खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं. आप हवाई मार्ग से यात्रा करने वालों के लिए ऊटी का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट कोयंबटूर पहुच सकते हैं.

गुलमर्ग

गुलमर्ग गर्मियों के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है. जम्मू कश्मीर का ये हिल स्टेशन समुद्र तल से 2730 मीटर की ऊँचाई पर बसा है. यहां की सांस्कृतिक विरासत काफी समृद्ध है. शानदार झीलों और दुनिया के दूसरे सबसे ऊँचे गोल्फ कोर्स और शानदार ट्रेकिंग के लिए काफी मशहूर है.गुलमर्ग पहुंचने का सबसे अच्छा विकल्प सड़क मार्ग है. गुलमर्ग का नजदीकी एयरपोर्ट श्रीनगर है जबकि नजदीकी रेलवे स्टेशन जम्मू है.

माउंट अबू

माउंट अबू राजस्थान का एकलौता हिल स्टेशन है जिसे भारत में मई में घूमने के लिए आदर्श जगहों में एक माना जाता है. माउंट आबू ग्रेनाइट से बनी एक चोटी है जो चारो तरफ से माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से घिरा है. माउंट आबू का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन आबू रोड है जबकि स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों से भी आप माउंट आबू आसानी से पहुंच सकते हैं.

अलमोढ़ा

उत्तराखंड के कुमाऊं पहाड़ी रेंज में स्थित खूबसूरत शहर अल्मोड़ा. प्राचीन मंदिरों और सांस्कृतिक विरासत को संजोया यह शहर देवदार के घने शंकुधारी जंगलों से घिरा है. अल्मोड़ा से हिमालय का शानदार नज़ारा भी नजर आता है. अगर आप शांत शांत वातावरण में कुछ पल बिताना चाहते हैं तो अल्मोड़ा भारत के उन जगहों में शामिल है जिन्हें आपको मई में जरूर घूमकर आएं. आप यहां सड़क मार्ग के लिए बस या कार से पहुंच सकते हैं. जबकि अल्मोड़ा के लिए नई दिल्ली और देहरादून से ट्रेन भी ले सकते हैं. बता दें कि अल्मोड़ा के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है.

