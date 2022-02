वीकेंड पर 'नोएडा' की इन मजेदार जगहों पर जरूर जाएं घूमने, बच्चों के साथ कर लें प्लानिंग

Best Places To Visit In Noida: क्या आप दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) या फिर उसके आसपास के इलाके में रहते हैं और वीकेंड पर कहीं नजदीक घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो परेशान न होकर इस बार नोएडा पहुंचें और यहां की कुछ जगहों पर खूब मौज मस्ती कीजिए. नोएडा (Noida) में घूमने के लिए कई फेमस और मजेदार जगहें हैं, फिर चाहे वह मॉल हो या फिर कोई एडवेंचर पार्क (Adventure Park). नोएडा में क्लब्स से लेकर कई थीम बेस्ड रेस्तरां भी मौजूद हैं. नोएडा में हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ मौजूद जरूर है. साथ ही यहां इतिहास प्रेमियों के लिए भी कई म्यूजियम और ऐतिहासिक स्मारक हैं, जिन्हें आप वीकेंड पर अपनी ट्रैवलिंग लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. अगर आप दिल्ली या गुरुग्राम की जगहों को देख देखकर बोर हो चुके हैं, तो इस बार अपना वीकेंड नोएडा की इन खूबसूरत और मजेदार जगहों पर स्पेंड करें. नोएडा की इन खूबसूरत जगहों पर बड़ों से लेकर बच्चों तक को खूब मजा आएगा.

नोएडा गोल्फ कोर्स

नोएडा गोल्फ कोर्स की स्थापना विकास प्राधिकरणों ने यूपी सरकार के सहयोग से की थी. मुख्य गोल्फ कोर्स और कई अभ्यास क्षेत्रों से मिलकर, यहां दी जाने वाली विश्व स्तरीय सुविधाएं कुछ ऐसी हैं जो देश भर से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को आकर्षित करती हैं. इसके अलावा, एक कॉफी शॉप, कई रेस्तरां, एक बार, एक पब, एक बिलियर्ड रूम, एक स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, एक जिम, और मैदान के साथ-साथ यहां कई और चीजें भी मौजूद हैं. मैदान में, ब्रिटिश और मराठा सेनाओं के बीच युद्ध की स्मृति में एक ऐतिहासिक स्मारक भी है. कुल मिलाकर, नोएडा गोल्फ कोर्स शहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और यह देखने लायक है. गोल्फ कोर्स नोएडा के सेक्टर 43 में मौजूद है. इस वीकेंड यहां जरूर घूमने जाएं.

राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल और ग्रीन गार्डन

भारत के दलित नेताओं के सम्मान में निर्मित, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल और ग्रीन गार्डन एक स्मारक है जिसे नोएडा के सबसे फेमस हैंगआउट करने वाले जगहों में गिना जाता है. यह पार्क 82 एकड़ से अधिक के विशाल क्षेत्र को कवर करता है और इसे 685 करोड़ के बजट पर बनाया गया था. यहां, आप डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, कांशीराम, और मायावती सहित कई प्रमुख दलित हस्तियों की प्रतिमाएं देख सकते हैं. इसके अंदर मौजूद एक संग्रहालय के साथ, यह परिवार और दोस्तों के साथ वीकेंड बिताने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है. यह पार्क नोएडा के सेक्टर 95 में स्थित है जो रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है. इसकी एंट्री फीस मात्र 10 रुपए है.

वर्ल्ड ऑफ वंडर थीम पार्क

अगर आप वीकेंड पर नोएडा घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको वर्ल्ड ऑफ वंडर थीम पार्क जरूर जाना चाहिए. वर्ल्ड ऑफ वंडर थीम पार्क 10 एकड़ भूमि में फैला हुआ है जिसमें कई तरह के राइड्स शामिल हैं. इस थीम पार्क में लगभग 20 सवारी, एक वॉटर पार्क और गो-कार्टिंग के लिए ट्रैक है, जो पूरे दिन को रोमांच से भरने के लिए काफी होता है. पार्क के कुछ प्रमुख आकर्षणों में रॉकिन रोलर, फास्ट फॉरवर्ड, चार्ट स्मैशर्स, बिग बीट, डाउनलोड और हिप्पी हॉप शामिल हैं. आप बच्चे हो, युवा हो या फिर व्यस्क हो, आपको यहां पर यकीनन बहुत मजा आएगा. यहां बच्चों के लिए एंट्री फीस 799 रुपए है और व्यस्कों के लिए एंट्री फीस 998 रुपए है. वहीं सीनियर सिटीजन के लिए एंट्री फीस 499 रुपए है.

डीएलएफ मॉल

दिल्ली में आपको लगभग हर इलाके में कई छोटे-बड़े मॉल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन लोग ऐसी जगहों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जहां तरह-तरह की दुकानें और मनोरंजन का साधन एकसाथ मौजूद होता है. नोएडा में ऐसा ही एक मॉल मौजूद है जिसे डीएलएफ मॉल कहते हैं. यह दिल्ली-एनसीआर के लोगों के बीच काफी फेमस है. इस मॉल में लोगों की भीड़ न सिर्फ पर वीकेंड पर देखने को मिलती है बल्कि वीकडेज में भी आप अच्छी खासी संख्या में लोगों को यहां घूमते हुए देख सकते हैं. डीएलएफ मॉल नोएडा के सेक्टर 18 में स्थित है. मॉल लगभग 2 मिलियन वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इसे देश का सबसे बढ़ा मॉल बनाता है. 5 क्षेत्रों में विभाजित ये मॉल 7 मंजिलों जितना लंबा है और इसमें 330 से अधिक ब्रांड की दुकानें मौजूद हैं. इनमें कई तो नामी विदेशी ब्रांड मौजूद हैं.

किडजानिया

अगर आप अपने बच्चों के लिए वीकेंड पर नोएडा में घूमने की कोई मजेदार जगह तलाश रहे हैं तो किडजानिया जरूर पहुंचें. छोटे बच्चों के लिए ये जगह काफी सीखने वाली है. साथ ही यहां आपके बच्चे सारा दिन मौज मस्ती कर सकते हैं. मनोरंजन के साथ-साथ इस जगह में 100 से अधिक एक्टिविटी करने वाली चीजें मौजूद हैं जहां आपके बच्चे खुद को पूरा दिन व्यस्त रख सकते हैं. बच्चों के साथ साथ यहां बड़ों के लिए भी कई खेल और एक्टिविटीज से जुड़ी चीजें मौजूद हैं जहां बड़े भी जमकर मौज मस्ती कर सकते हैं. मौज मस्ती करने के बाद यहां फूड कोर्ट में खाने का भी भरपूर मजा लिया जा सकता है. किडजानिया नोएडा के सेक्टर 38 में टीजीआईपी मॉल के पास मौजूद है. बच्चों के लिए यहां एंट्री फीस 1300 रुपए है. वहीं 5 साल से छोटे बच्चों के लिए यह 700 रुपए और व्यस्क के लिए 500 रुपए एंट्री फीस है. वहीं सीनियर सिटीजन यहां 400 रुपए देकर एंट्री कर सकते हैं.

