नहीं दिखना चाहती हैं बेडौल तो बॉडी शेप के अनुसार इस तरह स्टाइल करें पैंट्स

Best Way To Style Pants According Body Shape : फैशन (Fashion) का सबसे अच्‍छा फॉर्मूला ये है कि आप हमेशा अपनी बॉडी शेप (Body Shape) के अनुसार ड्रेस का चुनाव करें और उन्‍हें कंफर्टेबली कैरी करें. ऐसे में अगर आप पैंट (Pant) पहनाना पसंद करती हैं लेकिन हर तरह के पैंट में कंफर्टेबल नहीं महसूस करतीं तो आपको हम यहां बताते हैं आपकी बॉडी के अनुसार किस शेप का पैंट आपकी पर्सनैलिटी को उभारेगा. दरअसल वेस्‍टर्न आउटफिट में पैंट एक ऐसा ड्रेस है जो कॉलेज से लेकर ऑफिस गोइंग लड़कियों के बीच काफी कॉमन है और इसे कई ओकेजन में कैरी किया जा सकता है. हालांकि कुछ महिलाएं पैंट्स के अलग-अलग डिजाइन्‍स को लेकर कंफ्यूज रहती हैं कि आखिर कौन सा डिजाइन उनके लुक और बॉडी शेप के लिए बेहतर है. अगर आप भी कुछ ऐसे कंफ्यूजन में रहती हैं तो यहां हम आपको बताते हैं कि आप अपने बॉडी के शेप के अनुसार किस तरह के पैंट्स कैरी कर सकती हैं और स्‍टाइलिश दिख सकती हैं.

बॉडी शेप के अनुसार कैरी करें पैंट

1.एप्पल शेप बॉडी

अगर आपकी बॉडी एप्पल शेप की है यानी कि आपका बस्ट आपके हिप से बड़ा है और शोल्डर राउंड, पैर और हाथ स्लीम हैं तो आप पर फ्लेयर्ड, बूट कट पैंट या फिर जींस अच्‍छी लगेगी. इसके अलावा, आप अपने हिप को हाईलाइट करने के लिए बैक पॉकेट वाली पैंट भी ट्राई कर सकती हैं.

2.पियर शेप बॉडी

जिन महिलाओं की हिप काफी ब्रॉड और कमर पतली होती है उनकी बॉडी शेप को पियर शेप बॉडी कहा जाता है. ऐसे में आपको इस तरह के पैंट ट्राई करने चाहिए जो आपकी हिप से ज्यादा कमर को हाईलाइट करता हो. इसके लिए आप फ्लेयर्ड या फिर स्ट्रेट लेग पैंट्स पहन सकती हैं जो वॉल्यूम कम करते हैं और आपके लुक को बैलेंस करता है. पियर बॉडी शेप है तो आप सिगरेट पैंट्स पहनने से बचें क्योंकि यह चिपके हुए और बेडौल लगते हैं.

3.रेक्टेंगल बॉडी शेप

रेक्‍टेंगल बॉडी शेप की महिलाओं का शोल्डर, कमर और हिप बिल्कुल एक समान होता है. ऐसे में उन्‍हें ऐसे पैंट को ट्राई करना चाहिए जो आपके कर्व को हाइलाइट करने का काम करें. आप स्किनी जींस, सिंपल ट्राउजर या बेल बॉटम जींस ट्राई कर सकती हैं. यह आपके लुक पर खूब जंचेगा.फ्लेयर्ड या बैगी टाइप पैंट्स कैरी करने की गलती ना करें.

4.ट्रायंगल बॉडी शेप

ट्रायंगल बॉडी शेप में आर्म्स, थाई या फिर पेट पर चर्बी होती हैं और इस बॉडी शेप में शोल्डर आपके हिप की तुलना में थोड़े पतले होते हैं. ऐसे शेप की बॉडी है तो उन्‍हें एम्पायर वेस्ट पैंट कैरी करना चाहिए जो आपकी कमर के सबसे संकीर्ण वाले हिस्से को अट्रैक्टिव बनाए. आप ऐसे पैंट को भी ट्राई कर सकती हैं जो ट्रायंगल शेप में है. मसलन, फ्लेयर्ड पैंट, बेल बॉटम पैंट, बैगी टाइप पैंट.

5.ओवल बॉडी शेप

ओवल बॉडी शेप की बॉडी वालों को हमेशा स्ट्रेचेबल वेस्ट बैंड वाले पैंट चुनना चाहिए. स्किनी जींस या फिर पैंट्स में कुछ भी जो आपके पैरों में फिट बैठता हो आप ट्राई कर सकती हैं. इसे आप टॉप या फिर फिटेड शर्ट के साथ पेयर कर सकती हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Fashion, Lifestyle