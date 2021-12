Best Way To Use Carom Seeds : अजवाइन (Carom Seeds) में कई ऐसे तत्‍व होते हैं जो शरीर में दवा की तरह कई समस्‍याओं को दूर करने का काम करता है. अजवाइन में एसेनशियल ऑयल भी होता है जो खाने का स्वाद और फ्लेवर बढ़ाने में मदद करता है. वनएमजी के मुताबिक, अजवाइन (Ajwain) में फाइटोकेमिकल, प्रोटीन, फैट, फाइबर, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन और निकोटिनिक एसिड होते हैं और एंटीसेप्टिक , ऐंटीमाइक्रोबायल, एंटीवायरल,एंटी-अल्सर, एंटीहाइपेर्टेन्सिव, एंटी-ट्यूसिव, एंटीप्लेटलेट, हेपेट्रोप्रोटेक्टीव और एंटी-हाइपरलिपिडेमिक जैसे औषधीय गुणों से भरा होता है.

अजवाइन का एंटी-कैरोजेनिक गुण मुंह में बैक्‍टीरिया को पनपने से रोकता है. इसके अलावा, अजवाइन (ajwain benefits) धमनियों का रक्तचाप कम करने में भी सहायक है जो शरीर का एलडीएल लो करके हाइपरटेंशन से राहत दिलाने में मदद करती है. अजवाइन गैस्ट्रिक एसिड, बाइल एसिड्स और डाइजेस्टिव एंजाइम को बेहतर बनाता है जिससे खाना को हजम करने में मदद मिलती है. तो आइए जानते हैं कि हम खाने में अजवाइन का प्रयोग (Use) किस तरह से कर सकते हैं.

अजवाइन का इस तरह करें इस्‍तेमाल (Uses Of Ajwain In Cooking)

1.तड़के में अजवाइन का प्रयोग

आमतौर पर लोग जीरा और राई से तड़का लगाते हैं लेकिन आपको बता दें कि आप अजवाइन को भी खाने में तड़का लगाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं. इसके लिए आप तेल गर्म करें और इसमें अजवाइन और लालमिर्च को फ्राई करें. अब दाल, सब्‍जी आदि को इससे तड़का दें.

इसे भी पढ़ें : टमाटर की महंगाई पड़ रही है स्वाद पर भारी? सब्जियां बनाने के लिए करें इन 7 चीजों का इस्‍तेमाल

2.मोइन के रूप में करें अजवाइन का प्रयोग

अगर आप समोसा, कचौरी, खस्ता, खुर्मे, पकोड़े आदि बना रहे हैं तो आप अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए जब आप मैदे का आटा गूंथते है तो उस समय चुटकी भर अजवाइन लें और मसलकर डालें और इसके बाद इसे गूंदें. पकोड़े आदि बना रहे हैं तो बैटर तैयार करते समय एक चम्‍मच अजवाइन को मिलाएं.

3.बेकिंग के दौरान अजवाइन का प्रयोग

अगर आप घर पर कुकीज, ब्रेड, आदि बनाते हैं तो आप नमकीन स्‍नैक्‍स बनाते समय अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं. आप इसे होल ग्रेन ब्रेड बनाते समय भी इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें : सर्दियों में मिलने वाली फ्रेश मेथी साग से इस तरह बनाएं कसूरी मेथी, सालभर बढ़ाएगी खाने का जायका

4.सूप में प्रयोग करें अजवाइन

विंटर में सूप हर किसी को पसंद आता है. आप अजवाइन का प्रयोग सूप बनाने में भी कर सकते हैं. पहले आप इसे रोस्‍ट कर लें और सूप के उपर स्‍प्रेड करें.

5.सलाद ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करें अजवाइन-

अगर आप अजवाइन को ड्राई रोस्ट कर एयर टाइट कंटेनर में रखें तो आप इसे कभी भी सलाद आदि में ड्रेसिंग के तौर पर अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Tags: Cooking, Food, Health benefit, Lifestyle