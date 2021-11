Bridal Lehenga Tips For Plus Size: शादी (Wedding) पक्की होने के बाद से ही लड़कियां अपने लिए आउटफिट, ज्वेलरी और मेकअप लुक्स तलाशने लगती हैं. मार्केट में वैसे तो ब्राइड्स (Bridal) के लिए बहुत सारे विकल्‍प मौजूद हैं लेकिन अपने बॉडी शेप को ध्‍यान में रखते हुए आपको अपने लिए आउटफिट का चुनाव करना बहुत ही जरूरी होता है.आमतौर पर दुल्हनें अपनी शादी के लिए लहंगे को अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के ब्राइडल लुक से इंस्पायर होकर चुनती हैं लेकिन लहंगे के चुनाव का ये तरीका गलत है. खासतौर पर अगर दुल्हन प्‍लस साइज (Plus Size) में हैं और उसे अपने बॉडी शेप के हिसाब से ही लहंगे (Lehenga) का चुनाव करना है.

हांलाकि, ये किसी की भी निजी राय और पसंद पर निर्भर करता है लेकिन अगर आप साइज को ध्यान में रखते हुए शॉपिंग करना चाहती हैं तो यहां हम बता रहे हैं कि आपअपने लिए किस तरह के लहंगे का चुनाव कर सकती हैं.

प्‍लस साइज दुल्‍हन को लहंगा चुनते वक्‍त इन बातों का रखें ध्‍यान (Lehenga Tips For Plus Size Bridals)

1. घेरदार लहंगा न लें

अमूमन प्‍लस साइज ब्राइड्स (Plus size brdies) ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में घेरदार और कलीदार लहंगे का चुनाव कर लेती हैं. इस तरह के लहंगे वॉल्यूम क्रिएट करते हैं जो आपको ज्यादा मोटा दिखाते हैं. बेहतर होगा कि आप कम से कम कली वाला लहंगा खरीदें.

2. ए लाइन लहंगा है बेस्‍ट

अगर आप प्‍लस साइज ब्राइड हैं तो बेहतर होगा कि आप ए-लाइन लहंगा अपने लिए चुनें. आप अगर इसे हेवी बनाना चाहती हैं तो इस तरह के लहंगे के बॉर्डर पर फ्रिल वर्क करवा सकती हैं.

3. गहरे रंग का चुनाव करें

लहंगे के रंग के चुनाव में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इसके लिए डार्क शेड्स बेस्‍ट होगा. डार्क शेड लहंगा आपको पसंद नहीं है तो आप लाइट कलर शेड में पेस्‍टल और बेबी पिंक कलर का चुनाव कर सकती हैं.

4. छोटे और लाइट वर्क करें ट्राई

लहंगे पर एंब्रॉयडरी कराना चाहती हैं तो हेवी और ब्रॉड वर्क की बजाए लाइट वर्क करवाएं. बड़े पैच वर्क और प्रिंट वाले लहंगे का चुनाव भी न करें. लहंगे में वर्टिकल लाइन आपके लिए बेहतर रहेगी और हॉरिजॉन्‍टल लाइंस आपको फैट लुक दे सकती हैं.

5. हाई वेस्‍ट लहंगा

हाई वेस्‍ट लहंगे इन दिनों काफी चलन में हैं और इस तरह के लहंगे आपको थोड़ा स्लिम लुक भी देते हैं. इसलिए प्‍लस साइज ब्राइड्स को हाई वेस्‍ट लहंगा चुन सकती हैं.

6. ऐसा होना चाहिए ब्‍लाउज

प्‍लस साइज ब्राइडल लहंगे के ऊपर बंद गला या कम डीप ब्लाउज अच्छा लगेगा. इसके अलावा प्‍लस साइज ब्राइडल फुल एवं स्‍ट्रक्‍चर्ड स्‍लीव्‍स पहन सकती हैं. प्‍लस साइज ब्राइड्स शॉर्ट चोली की जगह फुल कवरेज ब्लाउज पहनें. इससे पेट का एक्‍सट्रा फैट भी छिप जाता है.

7. इस तरह से दुपट्टा करें ड्रेप

प्‍लस साइज ब्राइड्स (Plus size brides) को अपने दुपट्टे को अच्छे से पिन अप करना चाहिए. ओपन स्टाइल दुपट्टा ड्रेपिंग आपको फैट लुक दे सकती है. आप डबल दुपट्टे भी कैरी कर सकती हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

