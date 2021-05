कंडोम के इस्तेमाल के बाद भी हो सकती है प्रेग्नेंसी? जानें कुछ जरूरी बातें

प्रेग्नेंसी को इग्नोर करने के लिए (For ignoring pregnancy) कंडोम का इस्तेमाल एक बेहतर तरीका माना जाता है. लेकिन पार्टनर के साथ ख़ास पलों के दौरान कंडोम का इस्तेमाल करने के बावजूद (Despite using condoms) कई बार महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं. Healthline में प्रकाशित एक खबर के अनुसार ऐसा उन वजहों से होता है जिनको अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं. अगर आप कंडोम का इस्तेमाल प्रेग्नेंसी से बचने के लिए करते हैं, तो आपको कंडोम के बारे में इन बातों को जानने की बेहद ज़रूरत है (You need to know about condoms) जिससे आप अनचाही प्रेग्नेंसी से बची रह सकें.कई लोग जल्दी में बस कंडोम का इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन ये सही तरह से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं इसका ध्यान नहीं देते हैं. इसकी वजह से प्रेग्नेंसी के चांस बन जाते हैं. इसलिए ज़रूरी है कि इसको सही तरह से इस्तेमाल किया जाये.कई बार लोग प्रेग्नेंसी को अवॉयड करने के लिए फीमेल व मेल यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के कंडोम इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि सही तरीका नहीं है. हमेशा एक ही कंडोम का इस्तेमाल करना बेहतर होता है. अगर आप ज्यादा सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आप आईयूडी, इम्प्लांट या बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं.कंडोम के इस्तेमाल से पहले ज़रूरी है कि उसको अच्छी तरह से चेक कर लिया जाये. कभी-कभी बारीक छेद या कट भी कंडोम में हो सकता है. ऐसे कंडोम का इस्तेमाल करना प्रेग्नेंसी को रोकता नहीं है बल्कि इसके चांस को बढ़ा देता है.कंडोम खरीदते समय इसकी एक्सपायरी डेट जो पैक पर मौजूद होती है इसको चेक करना भी बहुत ज़रूरी है. अगर घर में ये पैक काफी समय से रखा हुआ है तो भी इसकी डेट एक बार चेक करना ज़रूरी है. एक्सपायरी डेट का कंडोम इस्तेमाल करने से ये फट सकता है जिससे प्रेग्नेंट होने की संभावना रहती है.कई लोग कंडोम के रख रखाव पर भी ध्यान नहीं देते हैं, इसको जेब, वॉलेट या कार कहीं भी रख देते हैं. जबकि इसको ड्रॉअर या अलमारी जैसी ठंडी जगह पर रखने की ज़रूरत होती है. पर्स या जेब में एक-दो कंडोम इस्तेमाल से कुछ पहले तक रखे जा सकते हैं लेकिन इनको लम्बे समय तक जेब, पर्स या कार में रखने से गर्मी और रगड़ से ये खराब हो सकते हैं.