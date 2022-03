क्या महिलाएं पुरुषों से बेहतर राजनेता बन सकती हैं? सर्वे में सामने आए ये नतीजे

Women Are Better Politicians Than Men : आज के दौर में महिलाएं जहां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं, वहीं राजनीति में उनकी कम मौजूदगी हमेशा से ही विमर्श का केंद्र रही है. भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा की ही बात करें तो वर्तमान में केवल 14 प्रतिशत सांसद ही महिलाएं हैं. अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center ) ने जेंडर रोल को लेकर भारतीयों के दृष्टिकोण पर सर्वे किया है. इसके नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं. प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center ) का ये सर्वे देश में लगभग 30 हजार (29,999) वयस्कों पर किया गया है. इसमें आधे से ज्यादा भारतीयों यानी 55 प्रतिशत का कहना है कि महिला और पुरुष सामान्य रूप से अच्छे राजनेता बन सकते हैं. जबकि 25 फीसदी का ही मानना है कि पुरुष महिलाओं से बेहतर राजनेता बन सकते हैं. वहीं, 14 फीसदी का ही मानना है कि पुरुष के मुकाबले महिला अच्छी राजनेता बन सकती है.

इस सर्वे के अनुसार, 10 में से 9 लोग इस धारणा से सहमत हैं कि पत्नी को हमेशा अपने पति की बात मानना चाहिए. इनमें दो तिहाई तो इस बात पर दृढ़ थे कि यही होना चाहिए. 62 फीसदी वयस्कों का कहना है कि बच्चों की देखभाल का जिम्मा दोनों को उठाना चाहिए. हालांकि हर तीसरे का मानना था कि बच्चों की देखभाल मुख्य रूप से महिलाओं को ही करनी चाहिए.

माता-पिता के देखभाल की जिम्मेदारी किसकी?

इस सर्वे के अनुसार, 43 फीसदी मुस्लिम मानते हैं कि बुढ़ापे में माता-पिता की देखभाल करने की जिम्मेदारी बेटे की होनी चाहिए. ऐसा मानने वाले हिंदू 30 फीसदी, जैन 33 फीसदी, बौद्ध 35 फीसदी, ईसाई 29 फीसदी और सिख 17 फीसदी हैं. वहीं सिर्फ 11 प्रतिशत सिखों का ही कहना है कि परिवार की विरासत संभालने का हक बेटे को अधिक है. इस पक्ष में 42 मुस्लिम, 34 फीसदी हिंदू और 31 प्रतिशत ईसाई हैं.

परिवार का खर्च किसकी जिम्मेदारी?

54 प्रतिशत लोगों का कहना है कि परिवार के खर्च चलाने के लिए दोनों को नौकरी करनी चाहिए, लेकिन 43 फीसदी इसे मुख्य रूप से पुरुष के दायित्व के रूप में देखते हैं. इसके अलावा अधिकांश भारतीय वयस्कों का कहना है कि जब नौकरियों की कमी होती है तो पुरूषों को महिलाओं की तुलना में रोजगार के अधिक अवसर मिलने चाहिए. हालांकि 61 देशों में किए गए सर्वे में से केवल ट्यूनेशिया के लोग ही भारत की तुलना में इस बात से अधिक सहमत हैं. वहीं, परिवार में खर्च पर फैसले लेने का जिम्मा पुरुष का ही होता है, ऐसा नजरिया रखने वाले बौद्ध और सिख केवल 9-9 फीसदी ही है.

महिलाओं से भेदभाव की बात

17 नवंबर 2019 से 23 मार्च 2020 के बीच किए गए सर्वे के मुताबिक लगभग 23 प्रतिशत लोगों का मानना है कि महिलाओं के साथ ज्यादा भेदभाव होता है. अगर हम इसे कैटेगरी में समझें तो ये आंकड़े कुछ इस तरह से निकलकर आते हैं. 20 प्रतिशत हिंदू ऐसा मानते हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता है. ऐसा मानने वालों में मुस्लिमों की संख्या 18 प्रतिशत है, जबकि 10 प्रतिशत ईसाई और 7 प्रतिशत सिख, बौद्ध और जैन भी ऐसा मानते हैं.

