फटी एड़ियों से हैं परेशान? मोमबत्ती का करें इस तरह प्रयोग

Candle Wax For Cracked Heels: सर्दियों के मौसम (Winter season) में फटी एड़ियों (Cracked Heels) की वजह से लोग कई बार अपनी पसंदीदा फुटवीयर नहीं पहन पाते. अगर आपको भी फटी एड़ियों की वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यहां हम आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा (Home Remedy) लेकर आए हैं जिसके लिए आपको घर पर रखी मोमबत्ती (Candle Wax) की जरूरत होगी.

आइए जानते हैं कि फटी एड़ियों की समस्या क्यों होती है और इसे दूर करने के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है.

एड़ियां फटने की वजह (Cause Of Cracked Heels)

1. ड्राइनेस

पैर में ड्राइनेस बढ़ने और स्किन में नमी की कमी होने के कारण एड़ियां फटने लगती हैं.

2. नंगे पैर चलना

अगर आप अधिक दिनों तक बिना चप्पल जूतों के चलते हैं तो इसकी वजह से एड़ियां फटने लगती हैं.

3. पानी की कमी

अगर आप कम पानी पीते हैं तो इसकी वजह से शरीर में ड्राइनेस बढ़ती है और एड़ियां फटने लगती हैं.

4. अधिक गर्म पानी का प्रयोग

विंटर (Winter) में बहुत अधिक गर्म पानी से पैरों को धोने से धीरे-धीरे स्किन से नमी जाने लगती है और पैर फटने लगते हैं.

5. प्रोटीन की कमी

अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई है तो इससे भी पैर फटने लगते हैं.

How To Use Candle Wax For Cracked Heels- फटी एड़ियों को ठीक करने के लिए इस तरह करें मोमबत्ती का इस्तेमाल

– आप फटी एड़ियों की समस्या से निपटना चाहते हैं तो सबसे पहले मोमबत्ती को लें और स्टील की कटोरी मेंरख दें.

– अब इस कटोरी को गैस पर रखकर अच्छे से पिघलने दें. मोम जब अच्छे से पिघल जाए तो गैस बंद कर दें.

– अब इस मोम (Wax) के पिघले हुए पेस्ट में 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल मिक्स करें.

– अच्छे से तेल को मिक्स करने के बाद इसे ठंडा होने दें.

– जब भी इसे इस्तेमाल करना हो इसे हल्का सा पिघलाकर अपनी एड़ियों में लगाएं.

– इससे एड़ियां फटने की समस्या से कुछ ही दिनों में आराम मिल जाएगा.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

