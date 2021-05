फैंस ने कोरोना मरीजों के लिए मांगी मदद, इन सेलिब्रिटीज़ ने दिया साथ

कोरोना वायरस के चलते (Due to corona virus) लोगों की जान पर आई विपत्ति से निकलने के लिए लोग जहां एक-दूसरे से मदद की अपील कर रहे (Pleading for help) हैं. तो वहीं सेलिब्रिटीज़ से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं. कोरोना के दौर में एक्टर सोनू सूद के जरिए बड़े स्तर पर की जा रही लोगों की मदद की वजह से ही, आम लोगों को बाकी सिलेब्रिटीज़ से भी उम्मीदें जुड़ गई हैं. यही वजह है कि सोशल मीडिया के ज़रिये लोग सिलेब्रिटीज़ को मदद के लिए मैसेज कर रहे हैं. लोगों की मदद की अपील को गंभीरता से लेते हुए कई सेलिब्रिटीज़ कोरोना मरीजों की मदद के लिए सामने आए हैं (Many celebrities are coming forward to help) आइए जानते हैं इनके बारे में.अजय देवगन ने कोरोना मरीजों के लिए मुंबई के शिवाजी पार्क के मैरिज हॉल को अस्थाई अस्पताल के तौर पर तब्दील करवाया है. उन्होंने बीस आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन स्पोर्ट और पैरा मॉनीटर की व्यवस्था करवाई है. इसके साथ ही बीएमसी को करीब एक करोड़ रुपए की राशि भी डोनेट की है. इसमें अजय का साथ फिल्म निर्माता आनंद पंडित, लव रंजन और बोनी कपूर ने भी दिया है.एक्टर अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना ने भी कोरोना मरीजों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. उन्होंने हाल ही में सौ ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर डोनेट किए हैं.एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला भी कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आयी हैं. उन्होंने भी उत्तराखंड को ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर डोनेट किए हैं.रवीना टंडन ने लोगों की मदद की अपील को ध्यान में रखते हुए कोरोना मरीजों को जीवन देने के लिए तीन सौ ऑक्सीजन सिलेंडरों का इंतजाम करवाया है.वहीं करण जौहर की कम्पनी धर्मा प्रोडक्शंस ने भी कोरोना मरीजों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है. उन्होंने एनजीओ युवा के साथ मिलकर कोरोना मरीजों की मदद के लिए संसाधन जुटाने की शुरुआत की है. धर्मा प्रोडक्शंस के सोशल मीडिया एकाउंट्स पर वैक्सीनेशन प्रक्रिया से संबंधित जानकारियां भी लोगों को दी जाएंगी. साथ ही लोगों के सवालों के जवाब और आपातकालीन स्थिति में लोगों को मदद भी दी जाएगी.ऋतिक रोशन ने भी कोरोना मरीजों की मदद के लिए करीब ग्यारह लाख रुपये डोनेट किये हैं. उन्होंने ये डोनेशन मोटिवेशनल स्पीकर जय शेट्टी के द्वारा शुरू किए गए हेल्प इंडिया ब्रीथ फंडरेजर को डोनेट किए हैं.कोरोना से जंग लड़ रहे लोगों को जीवनदान देने की कोशिश में कई और सिलेब्रिटीज़ ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढाए हैं. इनमें भूमि पेडनेकर, फरहान अख्तर, कटरीना कैफ, सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी और विक्की कौशल जैसे सितारे शामिल हैं.