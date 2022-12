Chicken Tikka Masala: दुनिया को चिकन टिक्का मसाला देने वाले शेफ का निधन, रेसिपी से जुड़ा है बेहद दिलचस्प वाकया

Chicken Tikka Masala Inventor Death Today: नॉनवेज खाने वाले लोगों के बीच चिकन टिक्का मसाला एक बेहद लोकप्रिय फूड डिश है. चिकन टिक्का मसाला पूरी दुनिया में काफी पसंद की जाती है. इस डिश को इजाद करने वाले स्कॉटिश शेफ अली अहमद असलम का 77 साल की उम्र में निधन हो गया है. बता दें कि शेफ अली अहमद असलम को स्कॉटलैंड में ‘मिस्टर अली’ के नाम से जाना जाता था. उनके निधन की खबर ग्लासगो में स्थित उनके रेस्तरां शीशमहल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए दी गई है.

48 घंटे के लिए बंद किया रेस्तरां

बताया जा रहा है कि चिकन टिक्का मसाला के स्वाद को दुनिया से रूबरू कराने वाले शेफ अली अहमद को ट्रीब्यूट देने के लिए उनके रेस्तरां को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है. अली पाकिस्तान मूल के थे और बाद में वे परिवार के साथ ग्लासगो आ गए थे. यहीं पर साल 1964 में उनके द्वारा शीशमहल रेस्तरां की शुरुआत की गई थी. करी किंग ने 1970 में इसको इजाद किया था.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un (Verily we belong to Allah, and truly to Him shall we return)

Rest In Peace Mr Ali#shishmahal #ripmrali #mrali pic.twitter.com/CohtpVQEiM

— SHISH MAHAL (@SHISHMAHAL1) December 20, 2022