बरसात में बालों में लगाएं नारियल तेल, चिपचिपे मौसम में मिलेगी ज़रूरी ग्रोथ

Use Of Coconut Oil During Monsoon-बारिश का मौसम कई लोगों को इसलिए भी पसंद नहीं होता है क्योंकि इसमें काफी चिपचिपापन होता है और जिनकी स्किन और बाल पहले से ही ऑयली हैं उनके लिए तो यह समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है. इस चिपचिपे मौसम में अगर बालों में तेल लगाया जाता है तो बाल और भी ज्यादा चिपचिपे हो सकते हैं, यह सोच कर कुछ लोग तो तेल ही नहीं लगाते. लेकिन तेल लगाना काफी जरूरी है. यह बालों को मजबूत करने और हेल्दी बनाने में मदद करता है. अगर इस मौसम में नारियल के तेल का प्रयोग किया जाता है तो काफी सारे लाभ मिल सकते हैं और साथ में चिपचिपेपन का अनुभव भी नहीं होता. इसलिए नारियल तेल को इस मौसम के हेयर केयर में तो जरूर शामिल किया जा सकता है. आइए जानते हैं नारियल के तेल प्रयोग करने के कुछ लाभ.

मानसून में नारियल तेल का प्रयोग

-नारियल के तेल का प्रयोग करने से बालों का पोषण खोता नहीं है.

-यह प्रोटीन लॉस से बालों को बचाता है और सिर धोने के बाद बालों को हेल्दी भी रखता है.

-अगर क्यूटिकल ब्रेक होने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो नारियल के तेल का प्रयोग करने से इस समस्या को खत्म किया जा सकता है.

-अगर बाल किसी वजह से काफी कमजोर हो गए हैं तो उनकी जड़ों को नारियल का तेल मजबूत बनाने में मदद करता है.

-इस मौसम में काफी सारे बैक्टीरिया और इंफेक्शन का रिस्क होता है. लेकिन नारियल के तेल का प्रयोग करने से बालों को सुरक्षा मिलती है और यह रिस्क कम होता है.

-यह हेयर को नरिश और प्रोटेक्ट करने में भी बहुत लाभदायक माना जाता है. इसलिए हफ्ते में एक बार तो नारियल के तेल का प्रयोग जरूर करना चाहिए.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Helthy hair tips, Lifestyle