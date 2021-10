Cooking Tips: 5 मिनट में उबलना हो आलू तो झट से करें ये काम, खाना बनाने में नहीं लगेगा समय

Cooking Tips, How To Boil Potatoes In 5 Minutes: घर में अगर उबला आलू हो तो झट से कोई चीज बनाने में आसानी हो जाती है. ब्रेकफास्‍ट में आलू (Potato) के पराठे बनाने हों या ब्रेड रोल, उबले आलू हर जगह काम आ जाते हैं. ऐसे में अगर झट से कुछ बनाना हो तो आलू उबालने (Boil Potato) और उन्‍हें छिलकर तैयार करने में ही काफी समय लग जाता है. ऐसे में अगर आप आलू को 5 मिनट में उबाल लें तो आपको कोई भी चीज बनाने में काफी सहूलियत हो सकती है.

आइए हम आपको यहां आलू उबालने और छिलने के कुछ ऐसी आसान कुकिंग टिप्स (Cooking Tips) बताते हैं जिसकी मदद से आप आसानी से 5 मिनट में किसी भी रेसेपीज को बनाने के लिए आलू बॉईल (Potato Boil) कर सकते हैं.

इस तरह उबालें 5 मिनट में आलू

ये भी पढ़ें: मम्‍मी की तरह नहीं बनता परतों वाला क्रिस्पी पराठा? इन टिप्स को करें फॉलो

2. प्रेशर कुकर में उबालें आलू

सबसे पहले एक समान आकार के आलू ले लें और इसे एक-दो बार पानी से अच्छी तरह से साफ कर लें. धोने के बाद आलू को कूकर में डालें और इसमें एक इंच पानी भरें. इसमें चुटकी भर नमक डाल दें. कूकर का ढक्कन बंद करके तेज आंच पर रखें. 2-3 मिनट के भीतर ही कूकर की सीटी बज जाएगी. 2 से 3 सीटी लगने के बाद आंच बंद कर दें. ढक्कन खोलकर देखें आलू उबल चुका होगा. अगर आप उबालते समय इसमें नींबू डाल दें तो आलू फटेंगे नहीं और कूकर में कालापन नहीं आएगा. अगर आपके आलू जल्‍दी नहीं पकते हैं तो आप इसमें बेकिंग सोडा डालकर उबालें. ये आसानी स पक जाएंगे.

ये भी पढ़ें: अंडे को हेल्‍दी बनाए रखने के लिए कुकिंग करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान

3. माइक्रोवेव में उबालें आलू

आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी आलू को उबाल सकते हैं. इसके लिए पहले आलू को अच्‍छी तरह धो लें और माइक्रोवेव सेफ डिश में आलू, नमक और पानी डालें. बेहतर होगा कि आप पहले ही आलू को काटकर छिलकर इसमें प्रयोग करें. अब डिश को माइक्रोवेव में रखें. माइक्रोवेव को हाई पर करके इसमें 5 मिनट तक आलू पकाएं. इसे बंद कर दें और कुछ देर आलू माइक्रोवेव में ही छोड़ दें. एक मिनट बाद माइक्रोवेव से आलू निकाल लें. आपका उबला आलू तैयार है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)