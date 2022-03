how to use saffron for cooking : केसर को अपने औषधीय गुणों और खास फ्लेवर के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. केसर (Saffron) दुनिया के सबसे कीमती मसालों में से एक है. यह दिखने में एक धागे की तरह नजर आता है जो एंटी-ऑक्सीडेंट और विटामिन्स व मिनरल्स से भरपूर होता है. आयुर्वेद में भी केसर के इस्तेमाल को काफी लाभदायक माना गया है. कहा जाता है कि अगर केसर का सही मात्रा में और सही तरह से खाने में इस्तेमाल (Use) किया जाए तो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और मौसमी बीमारियां दूर रहती हैं. केसर में मौजूद पोटेशियम रक्त को पतला करता है जो धमनियों से रुकावट को दूर करता है और रक्तचाप को कम करता है. यहां हम आपको बताते हैं कि आप केसर का इस्‍तेमाल खाना बनाने (Cooking) के लिए किस तरह कर सकते हैं जिससे इसका स्‍वाद और फ्लेवर दोनों में इजाफा हो.

इस तरह करें केसर का इस्‍तेमाल

भिगोकर

अगर आप केसर को सबसे आसान तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे भिगोकर कुकिंग में प्रयोग करें. दरअसल अगर आप केसर को कुकिंग करते समय डायरेक्‍ट इस्‍तेमाल करें तो गर्मी से इसका स्‍वाद और फ्लेवर दोनों कम हो जाता है. इसलिए इसे भिगोकर यूज करना सबसे आसान माना जाता है. आप इसे पानी या दूध किसी में भी 10 मिनट डालकर रखें और इसके बाद इसका इस्‍तेमाल करें. केसर को आप रातभर भी भिगोकर इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

पाउडर के रूप में

आप चाहें तो केसर को पीसकर भी खाने में प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिए आप ब्‍लेंडर में केसर के मोटे धागे को डालें और पीसें. जब यह हल्का पिसना शुरू हो जाएं तो एक चुटकी चीनी मिक्स करें. अब आप इसे महीन पीस सकते हैं. अगर आप नमकीन चीजों में केसर का इस्‍तेमाल करने वाले हैं तो चीनी की जगह नमक के साथ भी इसका इस्‍तेमाल कर सकते हैं. पीसने के बार दो बड़े चम्मच गर्म पानी को इसे मिलाएं और खाने में प्रयोग करें.

डायरेक्‍ट करें इस्‍तेमाल

आप केसर को डायरेक्‍ट भी इस्‍तेमाल कर सकते हैं. अगर आप ऐसी डिश बना रहे हैं जिसमें करी या लिक्विड अधिक है तो आप ऐसी डिश में केसर को सीधे भी शामिल कर सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

