Cooking Tips: नॉन स्टिक पैन में इन चीजों को भूलकर भी ना पकाएं, सेहत को हो सकता है नुकसान

Things Not To Be Cooked In A Nonstick Pan : नॉन स्टिक पैन्स (Nonstick Pan) इन दिनों हर किचन (Kitcken) का एक अभिन्‍न हिस्‍सा बन गया है. लोग नॉन स्टिक पैन में खाना बनाना आसान समझते हैं. दरअसल इसमें कुकिंग (Cooking) के दौरान खाना जलता नहीं है या चिपकता नही है. इन नॉन-स्टिक पैन में बहुत आसानी से ऐसी चीजें भी पकाई जा सकती हैं जिन्हें नॉर्मल पैन में बनाने में काफी मुश्किल होती है. दरअसल नॉन स्टिक पैन की ऊपरी सतह पर एक खास कोटिंग की जाती है जिसकी वजह से कुकिंग के दौरान खाना चिपकता नहीं है. लेकिन इसका मतलब ये बिलकुल नहीं है कि किचन में खाने की हर चीज नॉन स्टिक पैन में ही बनाई जाए. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि नॉन-स्टिक पैन में किन चीजों को कभी नहीं बनाना चाहिए.

इन चीजों को नॉनस्टिक पैन में कभी नहीं बनाना चाहिए

वेजिटेबल स्टिर फ्राई

दरअसल स्टिर फ्राई वेजिटेबल एक ऐसी डिश है जिसे हाई फ्लेम पर बनाया जाता है और कैरेमलाइज करना होता है लेकिन आपको बता दें कि नॉन स्टिक पैन हाई फ्लेम की हीट को कम कर देता है. जबकि नॉन स्टिक पैन में ज्यादा हाई हीट नहीं देनी चाहिए. इससे उनकी कोटिंग पर असर पड़ता है और खाने में टॉक्सिक तत्‍व घुलने लगते हैं.

इसे भी पढ़ें : जल गई है Skin तो न हो परेशान, इन उपायों से जल्द मिलेगा आराम

जिन्हें ज्यादा देर पकाना हो

अगर नॉन स्टिक पैन में बहुत देर तक हीट दी जाए तो इसकी कोटिंग पिघलने लगेगी और इससे निकलने वाला धुंआ खाने को टॉक्सिक यानी विषैला कर देता है जो हेल्थ के लिए बुरा होता है. दरअसल 500 डिग्री फारेनहाइट पर इसकी कोटिंग पिघलने लगती है. इस बात का भी ध्‍यान रखें कि खाने के बर्तन को कभी भी डायरेक्‍ट हीट ना दें.

स्लो कुकिंग में ना करें यूज़

स्‍लो कुकिंग के लिए भी नॉन स्किट पैन का इस्‍तेमाल नहीं करना चाहिए. अगर आप सॉस, सूप, मीट, खीर या कोई भी डिश जिसे कम आंच पर बहुत देर तक पकाया जाता है और ये नीचे चिपकने लगते हैं तो ऐसी चीजो को भी नॉन स्टिक पैन में नहीं पकाना चाहिए. इससे आपके पैन की कोटिंग खराब होती है और ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह होता है.

ये भी पढ़ें: Hair Care Tips: ये 3 तरह के तेल हैं बालों के लिए वरदान, कुछ ही दिनों में दिखेगा बेहतरीन रिजल्ट

इन चीजों में करें नॉन स्टिक पैन का इस्‍तेमाल

ऑमलेट, फिश,चिकेन, नूडल्स आदि को आप नॉन स्टिक पैन में आसानी से पका सकते हैं. ये सभी डिशेज काफी जल्दी बनती हैं और इन्‍हे अधिक देर तक पकाने की जरूरत नहीं होती. दरअसल, नॉन स्टिक पैन में मिक्स करने, टॉस करने और पलटने में समस्या नहीं आती, इसलिए मिक्स वेज, चीले, ऑमलेट जैसी चीज़ों को इस पर बहुत अच्छी तरह बनाया जा सकता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Cooking, Food, Lifestyle, Tips and Tricks