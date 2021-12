सेल्स में प्रसार के दौरान इम्यून सिस्टम से छिप जाता है कोरोनावायरस - स्टडी

Corona Virus Hides From the Immune System : पिछले दो सालों से पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले कोरोनावायरस संक्रमण को लेकर एक नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. अमेरिकी रिसर्चर्स ने अपनी एक नई स्टडी में पाया है कि एक सेल (कोशिका) से दूसरे सेल में प्रसार के दौरान सार्स सीओवी-2 (SARS CoV-2) इम्यून सिस्टम (Immune System) से छिप जाता है. जिससे सेल्स को वायरसमुक्त करना मुश्किल हो जाता है.अमेरिका की ‘द ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी (The Ohio State University)’ के रिसर्चर्स द्वारा की गई इस स्टडी के निष्कर्षों को पीएएनएस (PNAS) यानी प्रोसीडिंग्स आफ द नेशनल एकेडेमी ऑफ साइंसेज (Proceedings of the National Academy of Sciences) जर्नल में प्रकाशित किया गया है. द ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में पशु चिकित्सा बायोसाइंसेज (Veterinary Biosciences) के प्रोफेसर और इस स्टडी मेन राइटर शान-लू लियू (Shan-Li-Liu) ने कहा, ‘यह वास्तव में प्रसार का भूमिगत स्वरूप होता है.’

उन्होंने कहा, ‘सार्स सीओवी-2 यानी कोरोना वायरस एक सेल से दूसरे सेल में प्रभावी रूप से इसलिए प्रसारित हो जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम से जुड़ी इकाइयां उसे रोक नहीं पातीं. वायरस जिस कोशिका (Cell) को लक्ष्य करता है, बाद में वही वायरस का प्रसारक बन जाती है. इस तरह सार्स सीओवी-2 (SARS CoV-2) का तेजी से प्रसार होने लगता है और सेल्स को वायरसमुक्त करना मुश्किल हो जाता है.’

क्या कहते हैं जानकार

डॉ शान-लू लियू (Shan-Lu Liu) और उनके सहयोगियों को सार्स सीओवी-2 (SARS CoV-2) के बारे में कुछ नई जानकारियां भी प्राप्त हुईं. उन्होंने पाया कि वायरस से जुड़ा स्पाइक प्रोटीन उसे कोशिकाओं के भीतर प्रसार की क्षमता प्रदान करता है. स्पाइक, वायरस के प्राइमरी रिसेप्टर से जुड़ा होता है और सेल्स को टारगेट करने का काम करता है. इसके बावजूद प्राइमरी रिसेप्टर कोशिकाओं के बीच वायरस के प्रसार का जरूरी हिस्सा नहीं होता.

डॉ लियू के मुताबिक स्पाइक प्रोटीन (Spike protein) सार्स सीओवी-2 (SARS CoV-2) और सार्स सीओवी (SARS CoV) दोनों के लिए सेल-टू-सेल ट्रांसमिशन आवश्यक और पर्याप्त है, क्योंकि इन स्यूडोवायरस (pseudovirus) में एकमात्र अंतर स्पाइक प्रोटीन था.

उन अंतरों को और अधिक गहराई से देखने पर, रिसर्चर्स ने पाया कि सार्स सीओवी-2 भी लक्षित सेल मेंब्रेन (cell membrane) के साथ फ्यूजन में सार्स सीओवी की तुलना में अधिक सक्षम है. यह वायरल इंट्री प्रोसेस में एक और महत्वपूर्ण कदम है.

