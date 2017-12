When we sit around the #UNSC & warn that inaction will mean more people are going to die. More schools bombed. More children scarred. This is what we mean.

We must see an end to the bombardment & siege of #EasternGhouta.#SolidarityWithKarim pic.twitter.com/8Io85VlDdF



— Matthew Rycroft (@MatthewRycroft1) December 19, 2017



A 21 second reminder that the people of #Syria... including 2-month olds... continue to suffer. Heart breaking. @MatthewRycroft1 #SolidarityWithKarim pic.twitter.com/q47qi3iJgz

— UK at the UN 🇬🇧 (@UKUN_NewYork) December 19, 2017



Das zwei Monate alte Baby Karim verlor bei einem Angriff Assads sein linkes Auge und seine Mutter. Darum setzt die @BILD-Redaktion heute ein Zeichen gegen die Gewalt des Assad-Regimes und seiner Verbündeten gegen knapp 400.000 Eingeschlossene in Ost-Ghouta.#SolidarityWithKarim pic.twitter.com/GZtzEVUVVs

— BILD (@BILD) December 19, 2017



We are in #solidaritywithkarim a two month-old Syrian baby who lost his eye and had his skull broken in addition to losing his mother when they came under artillery bombardment of the Assad regime on the #EasternGhouta.#WhiteHelmets in #SolidarityWithKarim pic.twitter.com/MNaS1inboS

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) December 18, 2017



#SolidarityWithKarim, a two month-old Syrian baby who lost his eye and mother. Peace and best wishes from Scotland pic.twitter.com/sQwhh2DBfm

— Fuad Alakbarov (@DrAlakbarov) December 21, 2017



The team of @BILD joined the campaign #solidarityWithKarim that’s started by activists to stand with Karim a syrian child 2 month-old, lost his eye & broke the skull of his head & lost his mother when they came under artillery bombardment of the Assad regime on the #EasterGhouta. pic.twitter.com/cM1k8Gex2Z

— Abdalaziz Alhamza (@3z0ooz) December 20, 2017



Dear baby Karim, I see you. I feel your suffering. I strongly condemn the regime's attack on besieged Eastern Ghouta where you have lost your mother and your eye. I wish you the free and a peaceful life that every child deserves. #SolidarityWithKarim #EasterGhouta #BabyKarim pic.twitter.com/NmCXLZaRPI

— Ali İhsan Arslan (@ali_ihsanarslan) December 20, 2017



People across the world are tweeting pics of themselves covering one eye in #SolidarityWithKarim. 2-month-old #BabyKarim, who fractured his skull and lost an eye in a bombing by the Assad regime on Eastern Ghouta, has become a symbol of resistance https://t.co/4UuaFJVA4h pic.twitter.com/ID5itY8ZoJ

— DAILY SABAH (@DailySabah) December 19, 2017



El cuerpo del pequeño Aylan Kurdi ahogado en una playa de Turquía, 2 de septiembre, ya nos olvidamos? esto sigue pasando con otros niños, el porqué? lo PÉSIMOS gobiernos que obligan al desplazamiento de sus habitantes a otras ciudades pic.twitter.com/UpKeM3qBpZ

— Richard Vasquez/PhD (@rialvaca) November 28, 2017



Kürtlerin Belleğinde iz bırakan Kareler..

Kobanê'de IŞID saldırısından kaçıp türkiye'ye geçen ve burdan avrupa'ya geçerken cansız bedeni sahile vuran Aylan kûrdi...😢 pic.twitter.com/22LYXLjLRu

— Mehmet amed (@Mehmet_21amed) December 2, 2017



War is never glamorous or glorious or noble. This is what war looks like. His name is Omran Daqneesh. pic.twitter.com/T3OwxxcMc5

— Tbn (@TobinCdnPoli) November 4, 2017

सीरिया शब्द को इंटरनेट पर सर्च करने पर रिजल्ट्स में वहां के गृह युद्ध, वहां होने वाले हवाई हमलों के बारे में पता चलेगा. सीरिया से जुड़ी तस्वीरें सर्च करेंगे तो घायल लोगों की तस्वीरें, टूटे हुए मकान, मलबे, गर्दो-गुबार और जैसीमिलेंगी. ये कोई हैरत की बात नहीं कि महज़ कुछ सालों में सीरिया, एक ऐसी किताब बन गया, जिसके हर पन्ने पर खून के छीटें हैं. सीरिया एक ऐसी किताब है, जो पढ़ी नहीं जा सकती, क्योंकि उसपर धूल की मोटी परत जम गई है.इंटरनेट पर सर्च के करते हुए 'सीरिया' शब्द के आगेलिखें तो सर्च रिजल्ट्स पूरी तरह बदल जाते हैं. सीरिया के साथ एक शब्द को लिखते ही ऐसी तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं, जिसमें लोग एक आंख पर हाथ रखे हुए हैं.करीम, दो महीने का एक नवजात बच्चा है, जिसके सिर पर गंभीर चोट है. जिसकी एक आंख फूट चुकी है. आरोप है कि सीरिया के पूर्वी गेटा में सरकार द्वारा किए हमले में करीम के साथ ये हादसा हुआ. इसी साल अक्टूबर में किए इस हमले में करीम ने एक आंख के साथ, अपनी मां को भी खो दिया.करीम की तस्वीरें सामने आते ही वो दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गईं. करीम को लेकर सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर परजैसे हैशटैग चल रहे हैं. लोग करीम के समर्थन में अपनी एक आंख पर हाथ रखकर फोटो शेयर कर रहे हैं.करीम की आवाज़ कहां तक पहुंच रही है, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है किकी सुरक्षा समिति में यूके के प्रतिनिधि मैथ्यू रिरक्रॉफ्ट ने करीम के समर्थन में ट्वीट किया.मैथ्यू ने अपनी एक आंख पर हाथ रखकर फोटो ट्वीट किया और लिखा, "जब हम सुरक्षा समिति में बैठकर यह कहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर कोई कदम नहीं उठाना, और ज्यादा लोगों की जान ले लेगा. और स्कूलों को तबाह कर देगा. और ज्यादा बच्चों को बर्बाद कर देगा. करीम इसकी निशानी है."जब सीरिया के किसी बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा में है. इससे पहले साल 2015 में अयलान कुर्दी की तस्वीरों ने सीरिया संकट की एक भयावह तस्वीर दुनिया के सामने पेश की थी. 3 साल के अयलान की लाश जब तुर्की के एक बीच पर मिली तो दुनियाभर में इस पर कई प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं.उससे पहले साल 2016 में भी सीरिया की एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को विचलित किया था. 5 साल के ओमरान दक़नीश को जब एक हवाई हमले के बाद बचाया गया तो उसके स्तब्ध चेहरे ने सीरियाई संकट की कहानी को बयान किया.सीरियाई गृह युद्ध को लगभग 5 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चला है. युद्ध के चलते लाखों लोगों ने अपनी जान गवांई है, जिनमें हज़ारों की संख्या में बच्चे शामिल हैं. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक इस गृह युद्ध से लगभग 48 लाख लोग बेघर हो चुके हैं.खबरों से पटे हुए सोशल मीडिया पर सीरिया की कुछ तस्वीरें खबर बन जाती हैं. करीम की तस्वीरों से बेशक चर्चाएं दुबारा शुरु हुई हैं.