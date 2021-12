आपके खराब मूड को बेहतर कर सकते हैं डार्क चॉकलेट के कुछ टुकड़े- स्टडी

Dark Chocolate Benefits For Mental Health: : बच्चे हों या बड़े सबको चॉकलेट (Chocolate) खाना सबको अच्छा लगता है. चॉकलेट जहां खाने में टेस्‍टी (Tasty) लगती है, वहीं शरीर के लिए भी ये कई तरह से फायदेमंद होती है. जानकार बताते हैं कि इससे ब्लड शुगर लेवल को संतुलित बनाए रखने के साथ ब्रेन फंक्शन में भी सुधार (Improve Brain Function) आता है. साउथ कोरिया की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिओल (National University of Seoul), के रिसर्चर्स द्वारा की गई एक नई स्टडी के अनुसार, डार्क चॉकलेट (Dark Chocolate) के कुछ टुकड़े खराब मूड (Mood) को बेहतर कर सकते हैं. इस स्टडी के निष्कर्षों को द जर्नल ऑफ न्यूट्रिश्नल एंड बायोकैमिस्ट्री (The Journal of Nutritional Biochemistry)’ में प्रकाशित किया गया है. आपको बता दें कि इससे पहले भी कई स्टडी से पता चला है कि पांच दिनों के लिए हाई फ्लेवनॉल कोको खाने से ब्रेन में ब्लड फ्लो में सुधार हुआ है. इसके अलावा कोको में कैफीन और थियोब्रोमाइन जैसे उत्तेजक पदार्थ होते हैं, जो एक प्रमुख कारण हो सकते हैं कि यह ब्रेन फंक्शन में सुधार कर सकती है.

ऐसा बताया जाता है कि डार्क चॉकलेट हार्ट कई तरह की बीमारियों से दूर रखने में मददगार होती है. इसमें कार्डियोप्रोटेक्टिव गुण पाए जाते है. ऐसे में हार्ट से जुड़े रोगों से बचाव में इसका सेवन फायदा देता है.

नई स्टडी में क्या निकला

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिओल रिसर्चर्स (National University of Seoul) के रिसर्चर्स ने अपनी ताजा स्टडी में पाया है कि जिन हेल्दी वयस्कों ने 85 प्रतिशत डार्क चॉकलेट (Dark Chocolate) में से रोजाना कुल 30 ग्राम चॉकलेट खाईं, वे उन हेल्दी वयस्कों की तुलना में अधिक खुश देखे गए, जिन्होंने कम कोको वाली चॉकलेट का सेवन किया या चॉकलेट खाई ही नहीं.

100 ग्राम वाली चॉकलेट का करीब एक तिहाई हिस्सा 30 ग्राम होता है. ऐसा माना जाता है कि चॉकलेट खाने से मूड में हुआ सुधार माइक्रोबियल (microbial) बदलावों से जुड़ा होता है. स्टडी के सैंपल्स में ये पाया गया.

दूध वाली चॉकलेट से नहीं होगा फायदा

रिसर्चर्स का कहना है कि ये फायदे सिर्फ 85 प्रतिशत कोको युक्त चॉकलेट (Chocolate with 85 percent cocoa) खाने से प्राप्त हुए हैं. दूध युक्त चॉकलेट से व्यवहार और खुशियों में किसी तरह का बदलाव नहीं देखा गया.

इसलिए दूध युक्त चॉकलेट को कम मात्रा में खाना चाहिए और नियमित रूप से नहीं खाना चाहिए. हाई कोको प्रतिशत वाले चॉकलेट प्रोडक्ट बेहतर होते हैं, क्योंकि उनमें शुगर, फैट और कलर और ऑयल जैसे अन्य कंपाउंड कम होते हैं.

