अंडरआर्म्स के कालेपन से मिलेगा छुटकारा अपनाएं ये 5 घरेलू उपाय

How To Get Rid Of Dark Underarms: समर में स्‍लीवलेस ड्रेस पहनने का क्रेज हर किसी को होता है. यह दिखने में तो कूल होता ही है कम्‍फर्टेबल भी बहुत होता है. तेज धूप और पसीने के इस मौसम में हमारी पहली पसंद हमेशा स्‍लीवलेस ड्रेस ही होते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता कि हम चाहकर भी ऐसे कपड़े पहनने से कतराते हैं. दरअसल इसकी वजह है हमारे डार्क अंडरआर्म. वैसे तो डार्क अंडरआर्म (Dark Underarms) का होना कोई परेशानी या बीमारी नहीं कि दिख जाए तो लोग सवाल पूछने लगें. लेकिन यह भी सच है कि यह हमारे सारे फैशन और स्‍टाइल को गायब कर सकते हैं. जी हां, दरअसल कई बार स्किन केयर में लापरवाही की वजह से यहां के कोमल स्किन जलकर काले हो जाते हैं जिसका खामियाजा हमें जीवन भर भुगतना पड़ सकता है. ऐसे में इन्‍हें हटाने के लिए हम कुछ असरदार घरेलू उपायों (Home Remedies) की मदद ले सकते हैं. आइए जानते हैं क अंडरआर्म के कालेपन को कम करने के लिए हम क्‍या कर सकते हैं.आयुर्वेद में स्किन केयर के लिए एलोवेरा का प्रयोग बहुत किया जाता है. यह न केवल स्किन को प्रॉब्‍लम फ्री रखता है बल्कि स्किन में निखार भी लाता है. ऐसे में अंडरआर्म्स की डार्कनेस को दूर करने में यह काफी फायदेमंद होता है. यह अंडरआर्म की स्किन को नेचुरल तरीके से सॉफ्ट और हाइड्रेड रखता है. आप इसके लिए ऐलोवेरा के पत्ते को काटें और चाकू की मदद से इसका जेल बाहर निकाल लें. आप इसे डायरेक्‍ट अपने अंडरआर्म्स पर लगा सकते हैं. ऐसे में आप नहाने से 20 मिनट पहले इसे लगाएं और सूखने के बार नहा लें. वीक में तीन दिन इसका प्रयोग करें आपको कुछ ही दिनों में इसका असर दिखने लगेगा.आप चीनी और ऑलिव ऑयल का मिश्रण बनाएं और इसे अपने अंडर आर्म पर लगा लें. चीनी एक्सफ़ोलीएटिंग एजेंट की तरह काम करेगा जबकि ऑलिव ऑयल स्किन को हाइड्रेट करेगा.इसे भी पढ़ें : अदरक से घटाएं बढ़ा हुआ वजन, ऐसे खाएंगे तभी होगा फायदा एप्‍पल साइडर विनेगर में अमीनो और लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो स्किन सेल्स को हटाता है और काले अंडरआर्म्स के रंग को हल्का कर सकता है. इसके लिए आप रुई में थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डालें और इस एरिया में अप्‍लाई करें. सूखने के बाद पानी से धो लें. बेहतर रिजल्ट के लिए हफ्ते में दो बार जरूर करें. आप इसे नहाने से पहले लगा सकते हैं.आलू स्किन को निखारने के लिए बहुत फायदेमंद है. आप आलू को गोल गोल काट लें और स्‍लाइस को अंडर आर्म पर रगड़ें. आप इसका जूस भी निकाल कर रूई की मदद से यहां अप्‍लाई कर सकते हैं. इसे 15 मिनट बाद धो लें. आपको कुछ ही दिनों में अंतर दिखने लगेगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)