हाइलाइट्स त्वचा की एक कोशिका को बनने से लेकर त्वचा के शीर्ष तक जाने में 28 दिन का वक्‍त लगता है. मृत त्वचा कोशिकाओं को समय से पहले बफ़िंग करना गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है.

Dead Cells Do Not Harm Skin Every Time: आमतौर पर विंटर में जब बात स्किन केयर की आती है तो हम ड्राइनेस को दूर करने के लिए डे‍ड स्किन को हटाना प्रायोरिटी समझते हैं. इसके लिए एक्‍सफोलिएशन और स्‍क्रबिंग स्किन केयर का जरूरी फॉमूला माना जाता है. लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि अगर स्किन के ऊपरी सतह पर जमा इन डेड सेल्‍स को नहीं हटाएंगे तो क्‍या फायदा मिल सकता है? यकीनन, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा ना करने से स्किन का नेचुरल ग्‍लो गायब होगा और ये डल नजर आएंगे. जबकि सच्‍चाई कुछ अलग है.

ये डेड सेल्‍स दरअसल, आपकी स्किन की अंदरूनी नमी को हवा में एवोपरेट यानी उड़ने से बचाने का नेचुरल तरीका होता है. यही नहीं, ये स्किन को जलने या कटने पर प्रोटेक्‍ट करने का बॉडी का अपना फॉमूला भी है.

कैसे बनते हैं डेड स्किन सेल्‍स

हेलोजीगल्‍स में इस विषय पर डॉ. रोनाल्ड मोय (जो एक बोर्ड-प्रमाणित त्वचा विशेषज्ञ हैं) ने बताया कि दरअसल, कोशिकाएं प्रति दिन लगभग 40,000 की दर से बनती हैं. ये नई कोशिकाएं त्वचा की बेसल लेयर पर बनती हैं और जैसा ही ये बन जाती हैं, पुरानी कोशिकाओं को त्वचा की सबसे ऊपरी परत, जिसे स्ट्रेटम कॉर्नियम भी कहा जाता है, के करीब धकेल देती हैं. त्वचा की एक कोशिका को बेसल पर बनने से लेकर त्वचा के शीर्ष तक जाने में 28 दिन का वक्‍त लगता है. तब ये मृत त्वचा कोशिकाएं या डेड स्किन सेल्‍स कहलाती हैं.

त्‍वचा विशेषज्ञ का सुझाव

डॉ. रोनाल्ड मोय के मुताबिक, मुख्‍य रूप से मृत त्वचा कोशिकाओं को हाइड्रेटेड रहने का मौका मिलने से पहले बफ़िंग करना या जबरदस्‍ती हटा देना त्वचा की कुछ गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है. इससे स्किन अधिक सेंसिटिव हो सकती है, यूवी का प्रभाव अधिक पड़ सकता है, एक्‍जिमा, रेडनेस, खुजली या ड्राइनेस तक हो सकती है.

इसे भी पढ़ें: झड़ते बालों के लिए बहुत फायदेमंद है गुड़हल का तेल, कम होगा हेयर फॉल

एक्‍सफोलिएशन का सही तरीका

सप्‍ताह में एक दिन या महीने में दो दिन एक्‍सफोलिएशन करना काफी होता है. इसके लिए आप लैक्टिक चीजों यानी दही, दूध आदि के डीआईवाई फेस मास्‍क या स्‍क्रबर की मदद ले सकते हैं. यह स्किन के एएचए को मेंटेन रखने में मदद कर सकता है. बेहतर होगा कि आप स्किन को नेचुरल प्रोसेस से ही नमी बनाए रखने में मदद करें.

ये भी पढ़ें: सर्दियों में स्किन और हेयर केयर के लिए बेस्ट है कमल का फूल, इस तरह से करें इस्तेमाल

Tags: Lifestyle, Skin care