तलाक ना बने बुरा अनुभव, इसलिए अलग करवाने में मदद कर रहे हैं मीडिएटर

Now Mediators are Helping to Break the Relationship : शादी एक ऐसा रिश्ता है कि जिसकी बुनियाद प्यार और विश्वास पर टिकी होती है. और दोनों में से किसी भी एक की कमी होने लगती है तो इस रिश्ते में दरार पड़ने लगती है. अगर सही समय इस दरार को ना भरा जाए, तो ये रिश्ते को तलाक (Divorce) की मंजिल तक भी ले जा सकती है. तलाक सुनने में एक शब्द लगता है, लेकिन ये अपने आप में परेशानियों और संघषों से भरी प्रक्रिया है. आज के दौर में तलाक लेना जहां कुछ लोगों के लिए (सहमति से/mutual concern) बहुत आसान बात है, वहीं ज्यादातर लोगों के लिए ये कानूनी प्रक्रिया (legal process) काफी उलझन भरी और पेंचीदा है. इसी को देखते हुए अब दुनिया के कई देशों में तलाक करवाने के लिए मध्यस्थ (Mediator) मदद कर रहे हैं. दैनिक भास्कर अखबार ने ‘द इकोनोमिस्ट (The Economist)’ के हवाले से छापी एक न्यूज रिपोर्ट इस बारे में विस्तार से बताया है. तलाक सबसे बुरा अनुभव है, इसलिए कोई नहीं सोचता कि ये दोस्ताना माहौल में हो सकेगा. पर कई देशों में इसे कानूनी रूप से नहीं बल्कि रिश्ते की समस्या के तौर पर देखा जाने लगा है. यहां अलग होने के लिए जीवनसाथी (Life Partner) पर दोष मढ़ना जरूरी नहीं रह गया. ये दंपती और बच्चों के लिए पूरे प्रोसेस को कम तकलीफदेह बना देता है.

इंग्लैंड सरकार ने मध्यस्थता (Mediation) के जरिए अलगाव/अलग होने की स्थिति के लिए 50 हजार रु तय कर दिए हैं. इंग्लैंड और वेल्स ने भी एक-दूसरे पर दोष लगाने की बाध्यता खत्म कर दी है. 2019 में 54% तलाक इसी आधार पर दिए गए. नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया में भी दंपत्ती मध्यस्थों (Mediation) की मदद लेने लगे हैं. नीदरलैंड में भी 41% जोड़े ऐसे ही अलग हुए. सहयोगात्मक तलाक (collaborative divorce) भी एक विकल्प बन रहा है. इसमें दोनों के अलग वकील होते हैं. वे किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाते तो, नए वकील मदद करते हैं. अमेरिकी बार एसोसिएशन ने 20 हजार वकीलों को ऐसे जोड़ों की मदद के लिए प्रशिशित किया है.

‘कम बुरा अनुभव…’

ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले स्कॉट औ उनकी पत्नी के बीच तलाक हुआ, पर ये उनके लिए बहुत ही बुरा अनुभव रहा. उन्होंन कोर्ट से बाहर समझौता किया, इस पर भी उनके 18 लाख रु. से ज्यादा खर्च हुए. स्कॉट कहते हैं कोर्ट जाते तो ये और महंगा पड़ता. कुछ साल बाद स्कॉट दंपत्ति बच्चों की कस्टडी के लिए फिर लड़े. पर ये कम बुरा अनुभव था. क्योंकि उन्होंने सरकार की मध्यस्थता सेवा का इस्तेमाल किया. स्कॉट बताते हैं कि उन्होंने बहुत पॉजिटिव और प्रैक्टिकल एडवाइज दी. उनका काम भी बहुत कम खर्च में हुआ.

ऑस्ट्रेलिया में फैमिली रिलेशनशिप सेंटर सस्ती या फ्री मध्यस्थता देते हैं. नई जिंदगी की शुरुआत में मदद करते हैं. पेरेंट्स की क्लास लेते हैं ताकि वे समझ सकें कि अलगाव का बच्चों पर कैसा असर होगा. कम जानकार पिताओं को खाना बनाने की ट्रेनिंग भी देते हैं. इन सेंटर्स के चलते ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट में बच्चों से जुड़े विवाद के केस 32% तक घटे हैं. जोड़ों व बच्चों से उनके भयावह संबंधों में भी 50% कमी आई है. कनाड़ा, आयरलैंड में भी मुफ्त मध्यस्थता सुविधा है.

सरनेम बदलने तक में मदद दी जा रही है

अमेरिका समेत कई देशों में काम कर रही फर्म डायवोर्सहोटल (Divorce Hotel) तलाक के तेज, पेशेवर और किफायती तरीके का दावा करती है. उसका कहना है कि हम इसे अलगाव और अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत के तौर पर देखते हैं. हफ्तेभर तक चलने वाली मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान दंपती आलीशान होटल में ठहरते हैं. सेशंस के बीच मसाज लेना और गोल्फ खेलना जैसे काम कर सकते हैं. इसी तरह फर्म इट्स ओवर ईजी जोड़ों को फॉर्म भरने, को-पेरेंटिंग, नाम और सरनेम बदलने पर ऑनलाइन कानूनी सलाह देती हैं. कुछ फर्म अलग हो रहे दोनों साथियों की मदद करती है ताकि किसी एक को संघर्ष न करना पड़े.

